En el último año se ha producido un incremento de los juegos online, sobre todo en el caso del casino. Esto ha provocado que resulte complicado orientarse por la gran cantidad de páginas web a las que podemos acceder para disfrutar de este entretenimiento ¿En cuál confiar? ¿Qué debemos tener en cuenta antes de dar nuestros datos? Hoy descubriremos cómo identificar si un casino online es seguro.

La seguridad de los casinos online

Para saber si un casino online es seguro, como livecasino, nos debemos cerciorar de que está dado de alta en la Dirección General de Ordenación de Juego. Los casinos que cuentan con esta autorización, una de las más duras del mundo de obtener, suelen mostrar en su página web un icono en el que aparece la bandera de España junto con un texto que dice “juego seguro”. Esto significa que han recibido la aprobación del Ministerio de Hacienda.

Otra de las características que nos indica que un casino online es seguro es si cuenta con un sistema adecuado de atención al cliente ¿Podemos ponernos en contacto con un número de teléfono gratuito o correo electrónico si tenemos algún problema? ¿Hay algún chat que esté activo las 24 horas? En el caso de que no encontremos ninguna de estas opciones, no estamos en la página más conveniente y segura para poder jugar al casino por Internet.

Lo siguiente en lo que tenemos que estar muy alerta es en que la http de la web tenga un certificado SSL/TLS reconocido. Si esto no es así, el navegador nos avisará y advertirá de que la página no es segura. En estos casos no deberíamos acceder ni dar nuestros datos ni jugar en dicha web.

Otra de las formas de verificar la seguridad de un casino online es averiguar qué reputación tiene. En Internet hay muchos foros y blogs en los que los usuarios de la red nos dan valoraciones y nos informan sobre los detalles de una determinada página web. Es conveniente revisarlos para ver la opinión de aquellos que han sido clientes de estas páginas. Todas estas precauciones nos ayudarán a comprobar la fiabilidad de un lugar y nos permitirán disfrutar de nuestro pasatiempo favorito sin temor a ser estafados.

La protección al jugador

Las páginas web de casinos online que son seguras suelen contar con una pestaña o sección en la que pone “protección al jugador” o algo parecido. Ahí encontraremos información sobre qué tipo de seguridad tiene la página, qué obligaciones y qué derechos nos asisten como usuarios y cómo denunciar y reclamar. A dicha información se puede acceder también a través de la página web de la Dirección General de Ordenación del Juego.

Si seguimos estos sencillos pasos no deberíamos tener ningún problema para saber identificar si un casino online es seguro o no. Aunque resulte muy tedioso leer todas las estipulaciones y recabar toda la información legal y técnica, esto es importante para nuestra seguridad. Dar nuestros datos personales en la plataforma inadecuada puede suponer que perdamos nuestro dinero y que no podamos reclamarlo.

Jugar al casino en Internet es nuestra responsabilidad. Los juegos online están en auge y crecen más y más cada día. Informarnos adecuadamente y tomar todas las precauciones que se han señalado aquí nos permitirá jugar sin preocuparnos por nuestros datos personales ni por nuestro dinero