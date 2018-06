¿Cómo gestionar el fideicomiso de prestaciones sociales de su empresa?

El éxito de las empresas no solo se debe a la gestión interna que se haga junto con los trabajadores sino en cómo hacer que sus colaboradores se sientan protegidos.

A esto se debe la victoria de Carlos, un empresario que hoy en día mueve al país. Su compañía es próspera y lo que genera que su crecimiento sea acelerado es la calidad del servicio que presta, así como su producto, que brinda beneficios y soluciones a la colectividad.

¿Pero cómo logró tal éxito? Comenzó como inician muchos de estos proyectos, en algún rincón de la ciudad, con poca inversión, pero con perseverancia y convicción. Este emprendedor se asoció con dos compañeros universitarios que, como él, buscaban abrirse paso en el mundo de los negocios y lograr un impacto en la sociedad.

¿Lo sabías?

La figura del fideicomiso, que tiene su génesis en el antiguo Imperio Romano, se ha utilizado en Venezuela desde los años 70 para darle una protección a las prestaciones sociales de los trabajadores públicos y privados.

10 años han pasado desde que iniciaron este emprendimiento y ya cuenta con su propia sede y más de 200 trabajadores que inyectan día a día su compromiso para lograr nuevos retos.

Entre las múltiples labores de Carlos está la de velar porque sus colaboradores se sientan a gusto y a la vez protegidos, lo que sin duda se verá reflejado en la consolidación de su empresa.

Se asesoraron y buscaron las mejores alternativas que ofrecía la banca venezolana y fue así como descubrieron el Fideicomiso de Administración de Prestaciones Sociales de Antigüedad que se transfiere a un fiduciario. Carlos hizo la solicitud a Banplus para que este las administrara bajo criterios de seguridad y confianza, siempre con total transparencia y acceso por parte de los trabajadores, tal como lo establecen las leyes venezolanas.



El Fideicomiso Plus es un producto financiero seguro y fiable para la administración de prestaciones sociales, que, junto a Tarjeta Recargable Plus y a Nómina Plus, forma parte de Soluciones Laborales que ofrece esta institución bancaria: un three pack ideal para liberar de cargas administrativas a las compañías.

Además del Fideicomiso Plus, Carlos también investigó sobre otros beneficios de Banplus, quienes para este tipo de compañías tienen disponibles las Soluciones Laborales Plus, donde están integrados Nómina Plus y la Tarjeta Recargable Plus que le brindan comodidad en el traslado de los procesos administrativos beneficiando a los trabajadores.

Muchos colaboradores no pueden resistirse a estas comodidades, por lo que Carlos recomienda visitar Banplus e informarse de todo el portafolio que ofrecen al público.

Pruebe el Fideicomiso Plus y las demás Soluciones Laborales de Banplus, como parte de las opciones beneficiosas para los empleados. La confianza y asesoría que brinda este banco al servicio de los empresarios e inversionistas venezolanos es la mejor.

