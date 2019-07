Camanbet, más que apuestas vive emociones y regala experiencias

Camanbet no solo recibe apuestas deportivas también arriesga y juega para ganar no para no perder. En su momento decidió apostar por Venezuela y lo sigue haciendo. Mantienen sus puertas abiertas pese a las adversidades, para seguir creciendo de la mano del país que le dio una cálida y colorida bienvenida.

Tratan de no ser solo una empresa con visión, misión y logotipo que ofrece un servicio frío y obtiene ganancias.Su principal objetivo es ser una empresa con propósito e ideales que persigue resultados siempre y cuando se cumpla con la premisa de brindar una experiencia emocionante que permita que el capital humano disfrute del momento.

La gente es su mayor valor, ambos bandos del equipo en todos los partidos:

El equipo A, son los clientes, que se han fidelizado porque de verdad la empresa se preocupa por brindarles una experiencia integral cuando escogen pasar su tiempo libre con Camanbet. No solo son transacciones, son apuestas a un espacio donde se vive la emoción de ver ganar al equipo favorito.

Es un lugar donde vivir el compañerismo, donde poder compartir con los amigos el momento de la victoria o cobrar la revancha de la derrota. Un lugar que permite despejarse y tener un momento de tranquilidad frente a las diversas situaciones que se viven a diario.

El equipo B, su gente gente, los que trabajan del otro lado de la pantalla o del mostrador con la premisa de brindar un servicio cordial, ofrecer consejos, tener datos, estadísticas, otorgar información valiosa para facilitar las jugadas a los clientes o a los amigos.

Todos forman parte de la familia Camanbet

En el año 2005 dieron el primer paso en la odisea de brindar un servicio de ocio tan particular y atrevido. Tardaron un año en darle forma con la gente de Caracas y gracias a la gran aceptación que tuvieron, pudieron crecer y expandirse en casi todo el territorio nacional creando una red sólida.

Cuentan con 15 locales repartidos por Venezuela y procuran respetar en cada uno de ellos su propia idiosincrasia permitiendo que la gente que los visita se sienta como en casa, sobre todo, en estos momentos que muchas ciudades en las que tienen presencia se encuentran abatidas por la falta de servicios básicos.

Han mejorado su tecnología y creado procesos que faciliten la viabilidad de todo el proceso de apuestas. Son pioneros en el mundo de las apuestas deportivas ligadas a la experiencia del usuario.

Sobre Camanbet.

Fundada como marca en el año 2017 como un cambio de nombre e imagen necesario para una empresa ya consolidada desde 2006. Cuenta con 15 locales, 5 de ellos en el distrito capital, Valencia, Maracay, Barquisimeto, Puerto La Cruz, Barcelona, Maturín, Ciudad Ojeda, Maracaibo, San Cristóbal y Valera.

Con presencia online en Venezuela y en EE UU. Físicamente tiene en plantilla de más de 350 empleados y aporta buena parte de sus beneficios a la fundación que lleva su nombre con el fin de solventar la situación de muchos niños y niñas, aportándoles valor mediante el deporte en diversas locaciones, especialmente en Catia, Caracas.

De esta manera se da continuidad a un sueño que comenzó hace más de 40 años con jóvenes que jugaban en las calles de Brisas de Propatria, Catia – Caracas. Luego de muchos años de trabajo, dedicación y esfuerzo por creer y crear un mejor país nace la Escuela Deportiva Sociedad Civil Catia FC, donde hoy, producto de esta alianza, se puede apoyar directa e indirectamente a más 1.000 niños, niñas y jóvenes a nivel nacional.