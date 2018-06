Actualiza tus datos y Excelsior Gama premia tu lealtad

En el marco de su 49° aniversario y como parte de los esfuerzos para mantener una relación cercana con sus clientes, Excelsior Gama, con una divertida campaña en sus medios digitales, invita a los clientes afiliados a Gama Club a actualizar sus datos para recibir de manera oportuna información y beneficios que la cadena ofrece a través de su club de lealtad.

El proceso de actualización es sencillo, el cliente solo debe ingresar a www.excelsiorgama.com, comunicarse a través de 0800-ServiGama (08007378442) o dar clic a las publicaciones de la campaña en las redes sociales del supermercado y actualizar la información de contacto. Las personas que realicen esta actualización participan por una de las cuatro máquinas de café Dolce Gusto y sus display de Nescafé Dolce Gusto, patrocinados por proveedor aliado.

Gama Club es un programa que inició hace 24 años con la intención de retribuir a los clientes su lealtad, confianza y preferencia. A lo largo de esta amplia trayectoria, Excelsior Gama, les ha ofrecido a sus afiliados beneficios únicos, dentro y fuera de las diferentes sucursales.

“Para nosotros es importante estar cerca de nuestros clientes y poder brindarles oportunamente la información sobre lo que hacemos y los beneficios que les ofrece Gama Club; además, en esta oportunidad queremos reconocer a todos los que confían en la calidad de nuestros productos y servicios, con la oportunidad de obtener una de las cuatro máquinas de café Dolce Gusto”. Expresó Gueisy Millán, Gerente de Mercadeo de Excelsior Gama.

La cadena de supermercado se caracteriza por generar alianzas con sus proveedores para ofrecer ventajas únicas y diferenciadoras a sus clientes miembros de su club de lealtad, por ello aquellos clientes que aún no estén registrados y deseen ser parte de Gama Club deben acudir a las sucursales ubicadas en Plus Santa Eduvigis y Plus La Trinidad, llenar la planilla y anexarle la copia de su cédula.

Los cuatro ganadores serán anunciados por las redes sociales de la marca el lunes 25 de junio de 2018.

Con información de Nota de Prensa