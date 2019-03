Elliott Abrams: No veo a Maduro en el poder en el periodo de un año

Elliott Abrams, encargado especial de Estados Unidos para Venezuela, aseguró este viernes que Nicolás Maduro no durará un año más en el poder.

Durante una entrevista con la periodista Patricia Janiot, Abrams indicó que Estados Unidos optó por la vía de las presiones diplomáticas, económicas, políticas y financieras a los funcionarios oficialistas.

"La Intervención militar no es la vía que de Estados Unidos está siguiendo. Hemos dicho que no usaremos fuerza militar para forzar la entrada de la ayuda ayuda humanitaria a Venezuela", dijo.

El diplomático indicó que Nicolás Maduro se mantiene en el poder debido al asesoramiento cubano que recibe.

Sobre la injerencia cubana en el aparato de inteligencia en torno a la cúpula militar Elliot Abrams: “Creo que el régimen ya hubiese caído si no fuera por los asesores cubanos.... que son los “enforcers” del régimen...Ellos son responsables de muchos de los abusos del régimen.” pic.twitter.com/4mnEl9IJ7W

“Yes” me responde en primicia Elliott Abrams cuando le pregunté si @NicolasMaduro puede salir del poder sin una intervención militar. “Intervención militar no es la vía que EE.UU. está siguiendo//Hemos dicho que no usaremos fuerza militar para forzar la entrada de ayuda a Vzla” pic.twitter.com/xFbZKq3wDQ