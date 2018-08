Un grupo de 22 estudiantes de la Universidad Metropolitana (Unimet) viajará a España en marzo de 2019, para representar a Venezuela en WorldMUN, uno de los Modelos de las Naciones Unidas realizado por la Universidad de Harvard, con el fin de ayudar a los jóvenes a formarse como nuevos líderes del futuro.

Se trata de un evento educativo y cultural en el que participan estudiantes universitarios de distintas latitudes, quienes asumen el rol de los delegados de los países miembros y debaten temas de actualidad, en una auténtica simulación del sistema de la Asamblea General y otros órganos multilaterales de la ONU.

Elena Martellacci, estudiante de Ingeniería de Sistemas, Gustavo López, Andrés Linares e Isabel Duque, de Derecho, y Claudia Peláez, de Ingeniería Civil, forman parte de la agrupación venezolana que deberá poner a prueba sus destrezas y habilidades en materia de argumentación, persuasión, negociación y resolución de conflictos de índole internacional a través del diálogo, para poder llevarse el premio por tercer año consecutivo.

Por un futuro mejor

La oportunidad de dar a conocer mejor a Venezuela, poder compartir sus pensamientos y opiniones con miles de personas en todo el mundo, así como integrarse con otras culturas y aprender de ellas para hacer un mejor aporte al país, son algunas de las razones que los motivaron a prepararse para participar en esa actividad, conocida también como MUN (por sus siglas en inglés).

“Este va a ser mi tercer Modelo de Naciones Unidas y mi segundo WorldMUN (World Model United Nations), que es la competencia en la que participamos y la que otorga el premio más prestigioso. Para mí, ha sido siempre la oportunidad de representar a mi nación y demostrarle al mundo lo que los venezolanos somos capaces de hacer, lo que me ha hecho querer estar allí”, expresó Andrés Linares, de 21 años.

Explicó que esta actividad tiene una metodología de debate muy arraigada y se practica en muchos colegios. “Es la tarea extracurricular más importante que hay a nivel universitario, la más llamativa, y en la que hemos tenido más éxito. No es sólo ir a debatir sino todo lo que conoces, la cultura que ves, cómo el mundo se está entendiendo hoy en día, y es evitar que Venezuela se atrase en ese sentido”, manifestó.

Para Isabel Duque, quien desde pequeña soñó con ser embajadora, el MUN es sinónimo de aprendizaje, tolerancia, trabajo en equipo y liderazgo.

“Nosotros queremos ser promotores de eso. Creo que en el país, más allá de diplomacia se necesita colaboración, y yo quiero llevar el mensaje de que Venezuela no es lo que realmente las personas ven, sino que hay algo mucho mejor”, expresó.

“Lo que buscamos es con educación, liderazgo y mucho respeto, aprender de otras culturas, saber incluir la opinión de los demás y hacerles llegar nuestra palabra, para convertirnos en unos líderes que en un futuro podamos implementar nuestras ideas y recuperar al país que tanto queremos”, agregó Gustavo López, estudiante del octavo trimestre de Derecho.

Por su parte, Elena Martellaci, señaló que “crecer en un entorno complicado como el que se vive actualmente en Venezuela, y tener la oportunidad de ver que hay algo mejor”, fue lo que la impulsó a inscribirse en la competencia. En el MUN puedes

aprender diferentes temas, saber ser el mejor líder sin imponerte. Te da muchas herramientas para en un futuro desarrollarlas y poder tener un entorno normal, donde los niños no tengan que dejar de ir a la escuela porque no pueden comer”.

Para Claudia Peláez su decisión fue algo más personal. “No sabía qué era la MUN, mi mejor amiga estaba allí y siempre escuchaba que Venezuela ganaba. Aunque me enorgullecía muchísimo, no tenía pensado participar. Hice la prueba para superarme a mí misma y después de meterme más en eso, me di cuenta que todos los años de mi carrera quiero estar en MUN porque te forma de manera moral e íntegra, te nutre como persona”.

Agregó que “esta actividad me enseña negociación, a relacionarme con las personas, salir de situaciones inesperadas de manera rápida y eficaz, y es algo que usas toda la vida. Es enlazarme con las demás personas, entender diferentes puntos de vista, sales de tu burbuja. Yo quiero aprender y ver más allá de lo que estoy viviendo y traer acá alternativas y soluciones que me ayuden a hacer una Venezuela mejor”.

Reto económico

La participación en este tipo de práctica académica supone también un reto económico para estos jóvenes que buscan representar a Venezuela, debido a los altos costos en divisas del viaje que se invertirán en los traslados de los 22 delegados, en su estadía y en la inscripción al World Model United Nations.

Es por ello, que se encuentran en la búsqueda de patrocinadores y donaciones que les permitan cubrir los gastos necesarios. Lo recaudado no sólo será para su manutención sino también para las iniciativas sociales que están apoyando.

“Estamos trabajando junto a la Fundación ‘Yo Tengo un Sueño’ y la Organización Caadavinci, en la capacitación de profesores y la formación de niños de escasos recursos de una escuela recién inaugurada, entre Maicao y Kennedy, con la finalidad de contribuir socialmente con el país, más allá de competir en el exterior”, explicó Duque.

Por tal motivo, hacen un llamado a la colonia venezolana en España, la Asociación de Damas Diplomáticas y a todas aquellas personas que puedan brindarle apoyo económico. Una de las vías para colaborar con ellos es a través de su cuenta en

Instagram @MetroMUNWorld, que tiene un link en donde puede ingresar para hacer las donaciones.

Con información de nota de prensa.