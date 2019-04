La UCV mantendrá suspendidas las actividades académicas este miércoles

Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, informó que las actividades académicas se mantendrán suspendidas este miércoles.

“Si nos vamos a los requerimientos que necesita una institución como la universitaria para funcionar, realmente no están dadas las condiciones. Sin agua y sin luz es imposible el funcionamiento institucional”, dijo en una entrevista para Unión Radio.

El profesor agregó que este miércoles 3 de abril habrá una reunión de consejo universitario en la que se evaluará la situación y se tomará la decisión de reanudar las clases el jueves o el día lunes.

También señaló las adversidades que tiene la universidad en materia laboral y que afectan directamente a toda la comunidad universitaria.

“Si llega algún estudiante es muy poco lo que se puede hacer porque están ellos, pero no están los insumos. El comedor universitario normalmente no da la alimentación que tenía que dar, es más el tiempo cerrado que el tiempo abierto. Las becas no sirven para nada”, lamentó.

