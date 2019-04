Sector educativo se encuentra en crisis por la pérdida de actividades

Los representantes del sector educativo manifestaron su preocupación ante las consecuencias de la crisis del país en el recorte de actividades escolares durante el período 2018-2019, que se ha visto afectado desde sus inicios por la temporada de lluvias.

Los recortes eléctricos, la falta de transporte público, la falla de los servicios públicos, así como la falta de mantenimiento en la infraestructura de varios planteles son las principales denuncias realizadas por representantes de estudiantes y delegados de planteles educativos, reseñó Unión Radio.

Nancy Hernández, integrante del Consejo Directivo de Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes, denunció para la emisora radial que el Ministerio de Educación no ha ofrecido cifras con respecto a la pérdida de actividades durante el año escolar ni ha fijado posición por la situación del sector.

“Estamos hablando de mucho más de 19 días que se han perdido, que no se contabilizan, y que el Ministerio de Educación no termina de informar al país; esa es una tragedia, ya que día perdido de clases, día que no se recupera”, dijo.

Olga Ramos, integrante de la junta directiva de la Asamblea de Educación, aseguró que esta problemática ha sido denunciada desde el período 2017-2018 debido a la inasistencia de los estudiantes y el personal a las instituciones.

“El sector educativo atraviesa una emergencia que tendrá un grave impacto en un lapso de corto, mediano y largo plazo”, aseguró.

Lila Vega, integrante de la red de Madres, Padres y Representantes, instó a los padres a que los jóvenes se mantengan al día con los estudios, a pesar de los decretos de suspensión por parte del gobierno, ya que la pérdida de clases "es irreversible".

