Rector de USB: Aún no tenemos información de estudiantes asignados por OPSU

Enrique Planchart, rector de la Universidad Simón Bolívar, aseguró que a pesar de que el inicio de clases esté planteado para este lunes 10 de septiembre, aún no cuentan con la información de los estudiantes que han sido asignados mediante el sistema de la Oficina de Planificación del Sector Universitario.



El rector recordó que, desde hace dos años, el Tribunal Supremo de Justicia prohibió los exámenes de admisión a las universidades públicas autónomas.

“Nosotros ni siquiera escogemos a nuestros propios estudiantes Estamos en una situación de mucha incertidumbre. A estas alturas no tenemos todavía los estudiantes que han sido asignados por el sistema nacional de ingresos a las universidades (OPSU). Desde hace dos años el Tribunal Supremo de Justicia prohibió los exámenes de admisión a las universidades y todos los estudiantes deberían entrar por el sistema nacional de ingresos. Nosotros comenzamos el lunes 10 y hoy no tenemos información de los estudiantes que han sido asignados a la universidad”, aseguró durante una entrevista en Televen que fue transmitida el domingo pero grabada el jueves.

Explicó que más de la mitad de los estudiantes asignados por el sistema de ingreso universitario dejaron la institución por el bajo nivel educativo con el que iniciaron clases.

"De los estudiantes que ingresaron el año pasado no queda ni la mitad, porque los estudiantes se han ido, porque no resisten el sistema de la Universidad Simón Bolívar. No aguantan. Porque el estudiante no vio matemáticas en bachillerato; porque no vio física en bachillerato; porque no vio química. No vio inglés. ¿Cómo va a venir a estudiar carreras de ingenierías? Eso es lo que es inaudito”, aseveró. Sin embargo añadió que la institución ha logrado mantener un nivel de excelencia con más de 45 mil egresados profesionales de alto nivel.

Planchart aseguró que desconoce la escala de sueldos de las universidades, y denunció que el presupuesto de las universidades se asigna sin tener en cuenta las necesidades del país.