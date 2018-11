Profesores de la UNEG denunciaron falta de condiciones para iniciar clases

Los docentes de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG) acordaron una agenda de protestas debido a las condiciones en las que se encuentra el recinto universitario, el salario insuficiente de los profesores y la deserción de estudiantes.

Raúl Brito, presidente de la Asociación de Profesores de la UNEG, alegó que los estudiantes ni los profesores no tendrán motivo para celebrar sus fechas conmemorativas por sus profesiones debido al estado en el que deben ser impartidas las clases en la universidad, explicó para VPItv.

"Este martes acordamos el decreto de estado de emergencia de las universidad porque está en crisis. Los estudiantes ni los profesores podrán celebrar sus fechas conmemorativas. No tienen para sustentarse, no hay transporte, no hay comedores y la delincuencia es constante. Los profesores tienen salarios de hambre", alegó Brito.

Aseguró que la sede de la UNEG en el municipio Caroní, en el estado Bolívar, tendrá que cerrar sus puertas por la incapacidad de impartir clases en las instalaciones y la ausencia de calidad. "El presupuesto para la universidad es insuficiente. La falta de ajustes en en el presupuesto obligará al cierre de la universidad. No podremos iniciar actividades sin las condiciones necesarias", aseveró el presidente de la Apuneg.

Explicó que los profesores y los estudiantes se mantendrán en las calles y llamarán a varios sectores de la población a unirse a las manifestaciones debido a que la crisis en el país ha afectado a todos los venezolanos.

Brito agregó que los profesores y estudiantes de la casa de estudios se han retirado debido a la incapacidad de continuar por la situación del país. "Es el momento de decirle a la juventud que no se tienes que graduar para irse del país, se tiene que graduar para reconstruir este país. Los profesores más capacitados se han ido del país y todos los días renuncian los profesores", sentenció.