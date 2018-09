Padres necesitarán BsS 8.000 para gastos colegiales de sus hijos

Ayer los niños del municipio Sucre recibieron 250 kits de útiles escolares en el Polideportivo Teque Teque, ubicado en Macaracuay. Fue una donación en la que participó Miguel Pizarro, diputado de la Asamblea Nacional, junto con los vecinos de la Parroquia Petare, que contribuyeron con la recolección de los útiles.

Pizarro declaró que el gobierno no le permitió ofrecer esta ayuda en las escuelas de Petare y, en consecuencia, debió entregar el donativo en un Polideportivo. “Por varios años hemos hecho este esfuerzo gracias a la colaboración de artistas, tatuadores, organizaciones y gente del movimiento de la cultura, pero este es el primer año en que no logramos realizarlo en un colegio, debido a que el régimen controla las planteles municipales y regionales. Ellos prefieren que un joven falte a las aulas porque no tiene útiles que permitir la entrada a esta iniciativa”, expresó.

Informó que en septiembre los útiles escolares incrementaron su valor en más de 240%. En el mes de agosto una chemise costaba 130 bolívares soberanos y actualmente sobrepasa los 700 bolívares soberanos. Por tanto, un padre debe tener al menos 8.000 bolívares soberanos para comprar uniformes y lo básico de los útiles.

Además, aseguró que decenas de colegios cerraron sus puertas porque no pueden cubrir los gastos administrativos, y los que siguen abiertos muestran sus infraestructuras desgastadas por la apatía del gobierno. “Este año, los jóvenes viven retos fuertes, retos que no deberían vivir porque ellos no son los culpables de lo que está pasando”, señaló el parlamentario. La educación media retomará las clases en todo el país el lunes primero de octubre, fecha en que comienza el período escolar 2018-2019, informó el ministro del Poder Popular para la Educación, Aristóbulo Istúriz, quien aseguró, el domingo 23 de septiembre, que se distribuiría en todo el país más de 5 millones de kits escolares entre niñas, niños y adolescentes, además de combos colegiales que tendrán un costo total de 150 bolívares soberanos, estos serán para los estudiantes de las escuelas públicas. “Habrá quien no pueda pagarlos, eso lo sabemos, habrá sus excepciones, entonces el gobernador y las alcaldías deben asumir ese pago”, dijo el ministro.