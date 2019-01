Hambre y emigración en el inicio de las clases en Venezuela

Niños desmayándose en un colegio a las afueras de Caracas porque no tienen qué comer, otros que llevan zapatos rotos a las aulas. Con dolores de cabeza porque no cenan, y sin ropa limpia porque no tienen jabón. Y los pupitres vacíos, pues entre 30% y 40% de los alumnos y docentes se han ido. Así han descrito la situación de la entidad educativa los padres, representantes y maestros de la zona.

Ubicado en un sector humilde fuera de la capital, en el colegio hay jóvenes que llevan vestimenta sucia por no tener jabón y con huecos, lo que provoca la burla de sus compañeros, así lo informó VOA Noticias.

"Que el amiguito no tiene para ponerse unos zapatos, y lleva unos zapatos rotos y se burlan los niños. La situación económica es tan dura que hay días que no se tiene para darle a los hijos. Por eso hay que emigrar, para darles la calidad de vida que no tienen aquí", señaló una representante del colegio.

A pesar de esta situación, Maduro defiende su gestión al frente del sector educativo, y los maestros protestan por salarios dignos en las calles pidiendo una mejor remuneración de su trabajo.

Con información de VOA