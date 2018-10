Gobierno no se reunió con padres y representantes para acordar matrículas

Lila Vega, miembro de la Red de Madres, Padres y Representantes, informó que padres no intervinieron en la reunión que se llevó a cabo este martes con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, y diferentes autoridades de colegios privados para definir precios de matrículas escolares.

“Simplemente no fuimos invitados. Las mensualidades de los colegios privados tienen que ser discutidas con la comunidad educativa como establece la resolución 114 del Ministerio de Educación”, indicó Vega, reseñó Noticiero digital.

Vega aseguró que el gobierno nacional quiere dividir a la comunidad educativa por lo que, a su juicio, han creado estos diálogos, para que la administración de las escuelas no esté del lado de los representantes y viceversa.

“Los padres no vamos a renunciar a nuestros derechos de decidir la educación para nuestros hijos. El desafío debe ser que nadie abandone la escuela porque no puede pagar y deben crearse mecanismos de solidaridad para las familias que no puedan cancelar”, indicó.

