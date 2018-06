Deserción de profesores del Pedagógico aumentó 40%

Juan Acosta, director del Instituto Pedagógico de Caracas, del Núcleo de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), alertó sobre deserción de profesores y estudiantes que afecta a esa casa de estudios y en consecuencia a la educación de los jóvenes.

La Universidad formaba cada año aproximadamente 1.000 profesionales y actualmente solo llega a 800. Además, la deserción de profesores de todas las carreras llega a 40%, informó. “Todos los días hay avisos de renuncias. Estamos en riesgo de quiebre educativo”.

Las carreras más afectadas por la deserción de educadores son física, química, biología e idiomas modernos (inglés y francés).

La migración de profesores de alta formación se debe a la crisis social, económica y política, señaló Acosta. “Me duele ver día a día la renuncia constante de educadores, debido a que consiguen mejores oportunidades de trabajo en el exterior y la universidad se está quedando sola”.

Informó que la cuarta contratación colectiva de los profesores del IPC no establece todo lo necesario. Los maestros no poseen seguridad social ni servicios de odontología, oftalmología y funerarios, y en situaciones de emergencia solo cuentan con 40.000.000 de bolívares de cobertura del HCM, lo cual no es suficiente para atender sus necesidades de salud. También señaló el bajo sueldos de los profesores: un educador gana salario mínimo de 3.000.000 de bolívares y un profesor con doctorado gana 20.000.000 de bolívares, lo cual representa 10% de la canasta alimentaria actual.

La deserción estudiantil también aumentó significativamente. La cifra se ubica en 40% de alumnos de todas las carreras que abandonan sus estudios. “La deserción de alumnos se debe a las múltiples solicitudes de estudiantes para trabajar en otros países; los educandos abandonan los estudios por la prioridad de trabajo y comida”, afirmó Acosta.

Además de la deserción de profesores y estudiantes, en los últimos tres años la institución pública educativa dependiente del gobierno nacional presenta fallas en el servicio del transporte del IPC, fallas en el servicio del comedor, deterioro de la infraestructura en cuanto a filtraciones en las aulas, fallas de agua y falta de mantenimiento de las áreas.

“De los cinco autobuses que tiene el IPC para profesores, estudiantes, personal de decano y administración solo quedan disponibles tres”, aseguró el director de la institución. Denunció, que solo hay de repuesto dos baterías y pocas unidades de cauchos para los buses.

Indicó que el comedor ofrece solamente almuerzo para 1.692 estudiantes y la administración depende totalmente del gobierno. También está el deterioro constante de la infraestructura para mantener las áreas de la universidad. “El presupuesto de mantenimiento para las áreas y para la reparación de las filtraciones en las aulas es costoso, depende del gobierno para el mejoramiento de nuestra infraestructura”, precisó.

Destacó las fallas de agua como otro de los problemas que afronta el Pedagógico de Caracas y detalló que el instituto se mantiene a flote por poseer un gran tanque, que les surte el líquido a pesar de los racionamientos incumplidos por Hidrocapital.

El director pidió al gobierno que cumpla las reuniones con el gremio educativo para solventar los problemas.