Ana María Alvizu explorará el campo de la enseñanza

Ana María Alvizu destaca en el panorama nacional como una de las profesionales más preparadas del sector industrial. Sin embargo, su inclinación más destacada siempre ha sido hacia el campo de la planificación estratégica, área donde se ha desempeñado, consolidándose como una de las mejores en el país.

"Me gusta liderar, y aunque muchos no lo crean, estar a la cabeza de un proyecto, no significa mandar a los demás, y solo dar órdenes, se trata de planificar planes, idear estrategias que permitan lograr las metas esperadas", expresó, Ana María, referencia del mundo de la planificación estratégica en Venezuela.

Alvizu ha demostrado que posee una personalidad aguerrida y determinada, lo que la ha ayudado a posicionarse en el mercado profesional venezolano, resaltando en cada uno de sus proyectos como una persona integral, preparada, y funcional.

Luego de 15 años de vasta experiencia, la carrera profesional de Ana María dará un nuevo giro en el mundo de la docencia, en lsa que espera preparar a los futuros líderes del país.

Abierta a explotar su vocación por la enseñanza, Ana María está lista para instruir a las nuevas generaciones de líderes, compartiendo con ellos su conocimiento y su larga experiencia.

Con información de nota de prensa