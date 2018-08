El caso Motta Domínguez

Sin ánimo de ofender a tan preclaro general de nuestras honorables fuerzas armadas, tan querido y nombrado a cada rato entre los sectores populares y la clase media de Venezuela –especialmente entre los usuarios del destartalado Metro de Caracas–, nos permitimos lanzar una iniciativa que cambiará el curso de la historia y nos devolverá la luz de la que tanto carecemos.

En verdad el general Motta no tiene la culpa de lo que está sucediendo con el suministro de electricidad en el país. Al contrario, es una víctima más de los cortes de luz que azotan a la Venezuela de hoy y quizás del mañana. Le consta al pueblo que el alto oficial no cesa en su afán de capturar a los saboteadores que adoptan, para desgracia del general, todas las formas imaginables posibles e incluso las que son apenas productos de mentes afiebradas o ficcionadas por escritores como Jorge Luis Borges.

Lo cierto es que esta es una guerra de cables de cobre que desaparecen en la noche, de torres de electricidad que han sido clavadas en nuestras montañas como banderillas andaluzas en una tarde de toros, de zamuros y guacamayas, aves que en mala hora se posan en las redes eléctricas a cotorrear sin pensar por un momento que causarán una subida de tensión en nuestro general electric.

Desde luego, esto no puede seguir así sin causar daños de salud irreparables en el señor Motta que, según deslizan por allí sus compañeros de estudio, no logra conciliar el sueño sin una luz prendida en su dormitorio. Claro que estos cuchicheos no deben ser tomados en cuenta por su evidente índole pérfida y malintencionada. La opinión pública sabe que el general se desvive por cumplir con las órdenes que le llegan de Nicolás, pero al parecer, dice Jorgito Rodríguez, el de Miraflores es “de pocas luces”.

Nuestra iniciativa comunal y participativa –que ojalá encuentre eco en la militancia del PSUV, en sus partidos periféricos y aquellos que todavía tienen esperanzas en que esto tiene remedio– es que el general debe ser premiado con unas vacaciones en la isla de la felicidad. Allí florecen los apagones y la gente del pueblo, luego de tantos años de estar a oscuras, aplaude cuando se va la luz. Pues vaya usted a saber por qué… ¿será porque entienden que puede empezar el relajo sin vigilancia policial?

Aquí en esta tierra sufrida, paciente pero llena de ira y desprecio por sus gobernantes, el relajo no tiene lugar alguno. No queremos niños que mueran en una incubadora por una falla de luz, una diálisis que deje de funcionar porque los instrumentos necesarios se inutilizan al faltar la electricidad, unos ancianos afectados porque sus aparatos médicos necesitan permanentemente energía eléctrica, la vida de un herido en riesgo porque no hay luz en los quirófanos, que un inválido que ha trabajado toda su vida por Venezuela no pueda subir por ascensores a causa de la falta de suministro de electricidad.

Mire, general Motta, el problema no es con usted sino con su conciencia de oficial de las fuerzas armadas, preparadas por sus antecesores para defender a la patria y atacar a los enemigos que amenazan a Venezuela. No es ni será jamás dejar que mueran por su ineptitud centenares de venezolanos. Dejar morir a nuestro pueblo jamás se enseñó en la Escuela Militar.