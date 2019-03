Venezuela debe pagar más de 8.000 millones de dólares a ConocoPhillips

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial informó este viernes que Venezuela debe pagar a la empresa ConocoPhillips 8.400 millones de dólares, más intereses y honorarios legales.

De acuerdo con Reuters, en el dictamen, se establece que Venezuela debe pagar la mencionada cifra a tres entidades de la compañía con una tasa de interés anual de 5,5%, "para resolver una disputa de años sobre la extracción de crudo".

Un comunicado de la empresa internacional, señala que la deuda será la "compensación por la expropiación ilegal del gobierno de las inversiones de ConocoPhillips en Venezuela en 2007".

La decisión del tribunal de la CPI surgió de la incapacidad de Pdvsa de cumplir sus compromisos contractuales en respuesta a la expropiación ilegal de las inversiones de ConocoPhillips en los proyectos de Hamaca y Petrozuata en Venezuela.

"Acogemos con beneplácito la decisión del tribunal del CIADI, que respalda el principio de que los gobiernos no pueden expropiar ilegalmente las inversiones privadas sin pagar una compensación", dijo Kelly B. Rose, vicepresidenta principal, asesora jurídica y secretaria corporativa de ConocoPhillips.

Mariano de Alba, abogado especialista en derecho internacional, indicó que la sanción es la mayor condena que recibe un país en el centro de arbitraje del Banco Mundial.

