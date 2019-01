Venezuela cerró 2018 con una inflación de casi 1.700.000%

La Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional presentó ayer el índice nacional de precios al consumidor correspondiente al mes de diciembre. La inflación acumulada de 2018 llegó a 1.698.488,2%, lo que ubica a Venezuela entre las 3 inflaciones más altas del mundo.

“Lo que el 1° de enero de 2018 costaba 1 bolívar, hoy cuesta 17.000 bolívares. Ese es el resultado de Miraflores, de los que usurpan el poder, de los que nos están llevando a la tragedia y que no proponen ni toman una sola medida para resolver los problemas de los venezolanos”, dijo en rueda de prensa el diputado Rafael Guzmán, presidente de la instancia parlamentaria.

La economía, añadió, está prácticamente dolarizada, mientras que los ingresos de los venezolanos siguen siendo en bolívares, que el gobierno emite de manera inorgánica a través del Banco Central de Venezuela, organismo que “se ha dedicado a monetizar el déficit presupuestario de la nación”.

El decreto 3719, publicado el 28 de diciembre en la Gaceta Oficial extraordinaria 6420, indica que los sujetos pasivos que realicen operaciones en el territorio nacional en moneda extranjera o criptodivisas autorizadas por la ley deben determinar y pagar las obligaciones en moneda extranjera o criptodivisas.

Guzmán señaló que, efectivamente, la resolución refleja que la economía venezolana va rumbo a la dolarización. “En teoría hay libre convertibilidad de la moneda, que es mentira, porque sigue el control de cambio. El gobierno no genera la confianza suficiente para que las operaciones se hagan de manera transparente; es decir, para que una persona documente una transacción en divisas y pueda tributar en divisas. No se están documentando, no se emite en factura, por temor a la persecución”.

El diputado José Guerra, economista y miembro de la Comisión de Finanzas, explicó que las dolarizaciones de facto suelen ser desordenadas debido a que unos precios son excesivamente altos porque están dolarizados y otros muy baratos porque no lo están, como los servicios (gasolina, electricidad y telefonía, entre otros). “Venezuela tiene unos precios similares a los de Suiza con salarios de Haití. Nadie quiere ganar en bolívares porque sabe que al día siguiente no tendrá valor”.

La inflación de diciembre se situó en 141,75%: el octavo mes consecutivo que registra una tasa mensual superior a 100%. Según el Parlamento, en mayo fue de 110,1%. El alza diario de los precios en el mes anterior fue de 3%, la misma tasa de octubre y noviembre. Y los rubros que más subieron fueron restaurantes y hoteles 197%, equipamiento del hogar 178%, transporte 167% y alimentos 123%.

El presidente de la instancia advirtió que la situación seguirá si el gobierno no decide tomar medidas para frenar la hiperinflación, como dejar que el Banco Central siga emitiendo dinero inorgánico.

Recordó que Venezuela lleva más de un año en hiperinflación. Fue en noviembre de 2017 cuando la tasa mensual rebasó la barrera de 50%, cifra mínima para que una nación pase a un proceso hiperinflacionario, de acuerdo con lo establecido en 1956 por el economista Philip Cagan. Según el Parlamento, en ese mes fue de 56,7%.

“Pero el gobierno ha pretendido ocultarle a los venezolanos y al mundo la realidad y la tragedia que estamos viviendo”, expresó el parlamentario. 2015 fue el último año que el BCV publicó cifras de inflación. En noviembre el Fondo Monetario Internacional confirmó discusiones con el BCV para la entrega de datos oficiales tras la “declaración de censura” que emitió el organismo en mayo.