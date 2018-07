Venezuela acumula una recesión de 12 trimestres consecutivos

Desde que Nicolás Maduro asumió la Presidencia del país, la economía ha acumulado una contracción de 42%, una recesión histórica de 12 trimestres consecutivos, superada solo por 3 episodios similares en la historia moderna: Liberia (1980), Tayikistán (1991) y la Gran Depresión de 1870, señaló la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, que difundió el Índice de Actividad Económica.

La contracción del primer trimestre de 2018 fue de 12% en comparación con igual período del año pasado.

El economista y diputado Ángel Alvarado declaró que la disminución se debe a la caída de la producción de petróleo, que en junio llegó a 1,3 millones de barriles diarios, según el informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La cifra más baja en más de 60 años, agregó el diputado José Guerra, también miembro de la comisión.

Alvarado afirmó que el otro factor que ha incidido son los controles impuestos a las actividades económicas, y aseveró que la consecuencia de la caída de la actividad es el empobrecimiento del país que actualmente no es empobrecimiento, sino miseria.

“A la gente ya no le alcanza para comer ni para comprar medicinas, y evidentemente eso incide en la desnutrición que viven no solo las personas adultas, sino también los niños, lo cual deja secuelas a largo plazo como pérdida de peso y, en muchos casos, problemas cognitivos de una generación completa que sufre los efectos de esta depresión económica”, expresó.

Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, concordó en que la disminución de la actividad económica se debe a los controles y al descenso de la producción petrolera. Agregó que la caída de la primera también se debe en gran medida a otras dos razones: el irrespeto a los derechos de propiedad, al Estado de Derecho y a una contracción de la demanda derivada de la inflación. “Ahora ves a unos consumidores que no tienen poder adquisitivo con el cual acceder a muchos productos, entonces las fábricas se van quedando sin poder colocar sus productos porque sencillamente no tienen consumidores. Todo es parte de un mismo torbellino de destrucción muy acelerado que vivimos en este momento”, dijo.

Otro motivo por el cual ha dejado de haber actividad económica es porque uno de los propósitos del socialismo del siglo XXI ha sido reemplazar la producción nacional por importación de bienes, para el que mantuvo una tasa de cambio sobrevaluada que hacía más barato importar que fabricar en el país.

“Causó el desestímulo a la producción local y como consecuencia fueron cerrando muchas fábricas, que veían que era más barato importar que producir”, reiteró.

Luego, recordó, vino el irrespeto al Estado de Derecho y al derecho de propiedad porque el gobierno empezó a “expropiar, expoliar, tomar, simplemente robar” todo tipo de empresas no solamente industriales, sino también agrícolas, de comercio, de turismo o de cualquier sector. “Pasó a ser dueño de muchísimas empresas que hoy no producen nada. Desde el punto de vista siderúrgico no hay producción de acero; desde el punto de vista petroquímico no hay producción de plástico, y desde el punto de vista cementero no hay producción de cemento”, afirmó.

Igualmente han incidido los controles. “Cuando a ti te van restringiendo el derecho de tener acceso a divisas para poder importar materia prima, no puedes operar; cuando te van poniendo unos precios que no guardan relación con los costos, por lo que no tienes rentabilidad, pues no puedes operar y cierras”, dijo.

En consecuencia, calculan que actualmente tienen solo 10% de la capacidad de producción industrial que tenían en 1998.