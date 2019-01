Venezolanos perderán 76% de su poder adquisitivo tras aumento salarial

Nicolás Maduro anunció nuevas restricciones a la banca nacional y un aumento salarial en medio de un conflicto de poderes en el país.

Jesús Casique, economista venezolano, indicó que el incremento del sueldo hundiría aún más a Venezuela hacia un espiral hiperinflacionario.

El ajuste se posicionó a 18.000 bolívares, equivalente a medio petro; criptomoneda impuesta por el gobierno, que también se incrementó a 36.000 bolívares.

“Continúa la monetización del déficit fiscal, la hiperinflación sigue agarrando fuerza. Los incrementos salariales nominales no resolverán los problemas estructurales de la economía en el país”, indicó Casique para El Nacional.

Un nuevo decreto económico anunciado por Maduro forma parte de 26 intentos durante su gobierno, siendo los últimos seis en un año, para “intentar” frenar la depresión económica que padece el país. Este representa un incremento de 300% con respecto al anuncio realizado en diciembre, que fue de 150%.

El experto en el área aseveró que un aumento de salario no resolverá la crisis ni dará respuesta a las necesidades que padecen los venezolanos. Por el contrario, afirmó que se generará más devaluación de la moneda.

La medida se traduciría a una caída del poder adquisitivo del venezolano representada en 76%, cifra que concuerda con las estimaciones de la Asamblea Nacional, que anunció recientemente que la tasa de inflación cerró en 1.698.488,2% en el año 2018.

El director de Capital Market Finance aseguró que este último incremento evidencia el fracaso del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica propuesto por Nicolás Maduro el pasado 20 de agosto, con el que prometió recuperar la economía venezolana en solo tres meses.

País latinoamericano con mayor índice de inflación diario

El economista aseguró que la inflación diaria de Venezuela es de 3%; sin embargo, con respecto a cifras de otros países este 2018, Bolivia cerró el año con una tasa de 1,5%, Perú con índice de 2,4%, mientras que Chile registró un total de 2,6% por lo que un día de inflación en el país es mayor que todo el registro que pueden tener las regiones latinoamericanas.

Explicó que Maduro podría anunciar nuevas medidas sobre el sistema cambiario al no incluirlo en esta serie de decretos económicos.

“El gobierno no tocó el tema cambiario, eso quedó paralizado, y hasta ahora no se sabe si se pudiera producir alguna modificación, pero la solución para ellos es desmontar el sistema de control de cambio, que ya no tiene sentido en el país y que en febrero va a cumplir 16 años”, aseveró Casique.

El gobierno también divulgó el incremento del encaje legal a 60%, lo que restringe la capacidad de otorgamiento de créditos para el sector privado y generará la acentuación de la recesión económica que atraviesa el territorio.

“Los créditos serán restringidos debido a que el gobierno indica que el otorgamiento de dichos recursos al sector privado ha incrementado el dólar paralelo, y simultáneamente continúa la monetización del déficit fiscal del Banco Central de Venezuela (BCV), situación que no resolverá los problemas estructurales de la economía”, señaló Casique.

Maduro estaría lejos de implementar medidas que combatan los factores que perjudican a todos los sectores de la economía nacional. En su lugar, un aumento salarial agudizará la crisis que atraviesa el país, siendo el sector obrero el más afectado debido a que dicho salario solo alcanzará para al menos tres productos de la cesta básica.