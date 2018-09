Velarde: Convenio cambiario no representa suspensión del control de divisas

Miguel Velarde, economista y fundador de Guayoyo en Letras, aseguró este viernes que el nuevo convenio cambiario, anunciado por el gobierno, no representa la eliminación del control cambiario en el país.

“Este nuevo convenio presentado, aunque todavía hay que ver todos los detalles, no representa de ninguna manera la suspensión o el levantamiento del control de cambio”, dijo Velarde en una entrevista para El Nacional Web.

El economista señaló que el anuncio realizado por Simón Zerpa, ministro de Economía y Finanzas, es una manera del gobierno para obtener una mayor cantidad de dólares. Explicó que no existe una cantidad suficiente de divisas para satisfacer la demanda en el país.

“Hay un tema principal y es que no existe la cantidad suficiente de dólares, lo que hace que el gobierno mediante sus propios mecanismos, ya sean las casas de cambio de bolsa o de los bancos, si no existe la cantidad suficiente de divisas en la oferta va a haber, siempre, un mercado paralelo que ofrezca un mejor precio”, señaló.

Destacó que la única manera de que desaparezca el mercado paralelo de divisas en el país es con la eliminación de todos los controles cambiarios.

“Mientras exista un control y un manejo, ya sea con el mecanismo anterior o con las nuevas medidas, siempre va a existir un mercado paralelo, no solo aquí sino en cualquier país y la única manera de que desaparezca es mediante la libre fluctuación”, explicó.

Sector empresarial

Velarde indicó que uno de los objetivos del gobierno con el nuevo convenio cambiario, el cual establece que el sector exportador privado podrá conservar 80% de las divisas generadas pero deberá vender 20% al Banco Central de Venezuela, es acceder a las divisas que las industrias generen.

“Todo parece indicar que es un mecanismo del que a través de ciertos beneficios que el gobierno promete, se quiere meter a toda la empresa privada porque uno de los principales objetivos de estas medidas es el acceso a las divisas que las industrias generan afuera”, comentó.

El economista destacó que otro de los objetivos es ejercer mayor presión al sector empresarial en el país para que no hagan transacciones fuera de este mecanismo.

“Tengo la impresión de que el gobierno quiere poner mayor presión al sector empresarial para que no realicen transacciones fuera de este nuevo mecanismo de cambio, de lo que se sabe se realizará mediante de un Dicom fluctuante”, indicó.

Sector productivo

El ministro de Economía y Finanzas indicó que el nuevo convenio cambiario pretende “estimular” al sector productivo en el país, de lo cual Velarde consideró que las medidas no son suficientes para promover la inversión local.

“En el país han habido muchas variables que han terminado debilitando mucho al sector productivo, comercial, la empresa privada, las inversiones locales y extranjeras y es porque no existe confianza, en economía la variable más importante es la confianza y cuando se pierde se daña transversalmente toda la economía”, señaló.

Velarde aseguró que, independientemente de las medidas anunciadas, si no hay un cambio en el modelo económico será difícil generar los elementos de confianza suficientes para que el sector productivo se fortalezca.

“Si no hay un cambio estructural en el modelo económico, si no hay más libertades económicas, si no hay seguridad jurídica para las inversiones y si no hay un mercado lo más libre posible va a ser muy difícil que se genere la confianza suficiente para que el sector productivo crezca”, sostuvo.

Cambio en el modelo económico

El fundador en jefe de Guayoyo en Letras destacó que el cambio económico que debe producirse en el país tiene que partir de tres elementos indispensables: el levantamiento de todo tipo de controles (cambio y precios), la seguridad jurídica y la libertad básica en el mercado.

“Tiene que haber libertad de inversión, tiene que haber la posibilidad de que las empresas y personas puedan invertir en las diferentes áreas y sectores de la economía y tiene que haber suficiente incentivo para que las grandes empresas e incluso personas de otros países vean al país como alguna vez lo vieron: como una oportunidad de inversión importante”.

Señaló que las últimas decisiones económicas que se han tomado en el país tiene un fin político más que económico, lo que ha generado que las medidas no tengan efectos positivos.

“Con el paso del tiempo el efecto positivo a corto plazo que pudo tener la medida, con el pasar del tiempo se revierte o tiene el efecto contrario en la economía y los resultados lo estamos viviendo”.

Velarde consideró que en el país se ha llegado a un punto de crisis económica tan complicado que ya no son suficientes medidas puntuales. Reiteró que hay que repensar el modelo económico porque Venezuela es dependiente de los ingresos petroleros.

“Tenemos que replantearnos la relación con el petróleo y el tipo de economía dependiente del crudo. Además de las medidas básicas, hay que tomar en cuenta que debemos pensar en una nueva economía con seguridad para las inversiones de los empresarios, emprendedores y de un sector productivo que sea fuerte para producir sus propios alimentos”, finalizó.