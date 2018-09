Varnagy señaló que Rusia y China podrían incidir en la economía del país

Daniel Varnagy, doctor en ciencias políticas y profesor de la Universidad Simón Bolívar (USB), indicó este miércoles que Rusia y China podrían incidir para que ocurran cambios económicos y políticos en el país, porque se ven afectados por la crisis que vive Venezuela.

“La base de la amistad entre Rusia, China y Venezuela tiene que ver con la obligación que tiene el Estado venezolano de producir resultados económicos lo suficientemente sólidos para seguir haciendo atractiva la relación, aunque la base de la relación pudiera tener un origen ideológico”, dijo Varnagy en una entrevista para Unión Radio.

Destacó que aunque China y Rusia aseguren que no les interesa la situación política en Venezuela, no es del todo cierto, pues tienen intereses económicos en el país. Agregó que a Estados Unidos no le conviene que se “exporte” la ideología de izquierda a Latinoamérica y menos la crisis migratoria.

“Los tres principales socios del gobierno (China, Rusia e Irán), están comenzando a cansarse de los pobrísimos resultados económicos de las relaciones comerciales en Venezuela ante la disminución de la producción petrolera”, indicó.

