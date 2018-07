“Vamos rumbo al colapso del sistema de medios de pago con la reconversión”

El anuncio del presidente Nicolás Maduro de quitarle cinco ceros al bolívar ha generado incertidumbre en la población, principalmente sobre cómo pagarán servicios cuyos precios están muy por debajo de la moneda de menor denominación que entraría en vigencia el próximo 20 de agosto. Economistas advierten que la reconversión monetaria, en vez de resolver la fuerte escasez de efectivo y de frenar la hiperinflación provocará el colapso del sistema de medios de pago.

El economista Víctor Álvarez señaló que en el gobierno no están trabajando en un programa integral de reformas económicas y que solo anuncian medidas aisladas e incoherentes. “Es una tragedia”, afirmó. “Con la reconversión vamos rumbo al caos monetario, hacia el colapso del sistema de medios de pago y a la bancarrota de toda la economía”.

Indicó que la moneda de 0,50 bolívares soberanos, equivalente a 50.000 bolívares, está a un nivel muy alto para pagar algunos servicios, por lo que se entorpecerá el proceso de operaciones de montos pequeños porque no hay monedas de una denominación menor para dar el vuelto.

Un ejemplo es el pago del transporte público, cuyo pasaje mínimo está en 10.000 bolívares y que a partir del 20 de agosto sería de 0,10 bolívares. “El trabajador que se suba a un autobús pagará con una moneda de 0,50 un pasaje que cuesta 0,10, y no hay cómo darle el cambio. Es una evidencia del colapso del sistema de pagos para aquel tipo de transacciones al detal que hace la mayor parte de la población que no está bancarizada, que no tiene tarjeta de debido ni de crédito y que necesariamente debe tener efectivo en el bolsillo para hacer ese tipo de pagos”, dijo. “La mayoría de los trabajadores del país no tiene carro propio, tiene que desplazarse en el sistema de transporte”.

Añadió que la opción que tiene el gobierno es que aumente el precio del pasaje a 0,50 bolívares, lo que afectaría a los trabajadores que viven de un ingreso fijo.

El economista Ángel Alvarado, miembro de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, coincidió con Álvarez. “El sistema de pago va a ir colapsando”. Prevé que para el día de la reconversión no habrá billetes ni monedas del nuevo cono monetario, lo que incidirá seriamente en los medios de pago para hacer transacciones menudas como el pago del transporte y de la gasolina. Recordó que en 2008 la liquidez en billetes y monedas circulantes era de 30%. Una década después, la cifra cayó drásticamente a 1%. “A medida que la inflación crezca habrá cada vez menos billete y monedas”, advirtió.

El diputado explicó que el billete de mayor denominación, el de 500 bolívares soberanos (50.000.000 bolívares fuertes), para el día de su entrada en vigencia habrá perdido valor y equivaldrá a 5 bolívares soberanos, o 500.000 bolívares de los actuales.

“Para nada se va a enfrentar la hiperinflación con los anuncios realizados el miércoles”, aseguró el economista Luis Oliveros. Indicó que el gobierno, con la reconversión monetaria y ahora colocando el petro “casi como garantía” de los nuevos bolívares, no está haciendo nada para frenar el alza acelerado de los precios. Muy por el contrario, dijo, genera más incertidumbre que la moneda pase a depender de la divisa digital debido a que está sancionada por Estados Unidos y no ha despertado ningún interés en el mundo.

Maduro anunció que el bolívar soberano estará anclado al petro. Alvarado explicó que una moneda se puede anclar en algo que permita estabilizar los precios como a un tipo de cambio o a una emisión monetaria fija, pero en el petro no tiene ningún sentido.

Reforma cambiaria. El mandatario también anunció que pedirá a la asamblea nacional constituyente que revise la Ley de ilícitos cambiarios, con el objetivo de adecuarla a “los nuevos tiempos” y atraer inversiones extranjeras. Sin embargo, el economista y diputado José Guerra, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, declaró que la herramienta legal debería ser eliminada, no revisada. “Pero eso no es un acto de la ANC, eso es un acto del Parlamento”, aseveró.

El economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica, dijo que la reforma de la Ley de ilícitos cambiarios debería apuntar primero al reconocimiento legal y total del mercado cambiario alternativo o paralelo, que es un paso previo para el desmontaje total del control de cambio que no tiene ningún sentido. “Creo que el gobierno está planteando una reforma parcial, un reconocimiento de algunas operaciones, pero lamentablemente no va a eliminar de raíz el control cambiario”.

Oliveros agregó que el anuncio más interesante del mandatario fue la revisión de la ley cambiaria. “La manera cómo el presidente la presentó sugiere que pueden venir buenas noticias y que tal vez se abra un mercado como el que teníamos hasta 2010”, dijo.