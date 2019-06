Trump confía en un gran tratado comercial con Reino Unido tras el brexit

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que confia en que su país alcance un gran tratado comercial con Reino Unido tras el brexit, y se declaró convencido de que llegará a un acuerdo con Londres sobre el grupo chino Huawei.

Reino Unido debía abandonar la Unión Europea el 29 de marzo, pero ante el rechazo del Parlamento al acuerdo alcanzado por la primera ministra Theresa May con Bruselas, esa fecha tuvo que ser aplazada dos veces, ahora hasta el 31 del octubre. Los partidarios del Brexit reivindican poder firmar acuerdos de libre comercio con terceros países, y tienen sus esperanzas puestas en Estados Unidos, su mayor socio comercial, con el que los intercambios bilaterales alcanzaron 240.000 millones de dólares en 2018.

"Hay un potencial tremendo en ese acuerdo comercial", afirmó Trump en rueda de prensa al término de un encuentro con May. Horas antes, durante una reunión con empresarios británicos y estadounidenses había afirmado: "Creo que tendremos un acuerdo comercial muy, muy sustancial". Esta posibilidad está sin embargo rodeada de polémica después que Estados Unidos sugirió que Reino Unido tendría que permitir la entrada de productos agrícolas estadounidenses, como el pollo con cloro, y autorizar a empresas privadas estadounidenses a participar en el venerado servicio público de sanidad británico, NHS.

"Cuando usted negocia sobre comercio, todo está sobre la mesa. Entonces también el NHS y todo el resto, y mucho más aún", confirmó Trump. "Podemos diferir a veces sobre cómo enfrentar los desafíos", reconoció May, quien sin embargo no tendrá mucho que negociar con el mandatario estadounidense porque, como anunció hace 10 días, dimitirá oficialmente el viernes, aunque permanecerá en el cargo hasta que se designe a su sucesor, en julio.

"No eres bienvenido"

May fue la primera gran autoridad extranjera que Trump recibió en la Casa Blanca, pero la relación entre ambos no es idílica: Reino Unido defiende el acuerdo nuclear con Irán y el del clima de París, ambos rechazados por Washington. Y el mandatario estadounidense presiona a Reino Unido para que excluya al gigante tecnológico chino Huawei de su red 5G, sugiriendo que no hacerlo podría dañar la cooperación de inteligencia entre ambos países.

De acuerdo con la prensa británica, Londres decidió permitir que Huawei construya partes no vitales de su próxima generación de Internet móvil. Pero Trump afirmó este martes estar "absolutamente seguro" de que ambos países llegarán a un acuerdo al respecto.

Mientras hablaban, miles de manifestantes tomaban el centro de Londres para protestar contra el presidente estadounidense y sus políticas, lo que incluyó desde su escepticismo sobre el cambio climático hasta su apoyo a los grupos antiabortistas, con pancartas que decían "Boten a Trump".

Una cuenta atrás precedió al alzamiento de un enorme globo representando a un furioso "bebé Trump" de color naranja y con pañales, que ya había hecho furor en las multitudinarias manifestaciones del año pasado, en ocasión de una visita de trabajo del presidente estadounidense.