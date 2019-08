Transportistas advierten que podrían ajustar el pasaje urbano cada mes

Hugo Ocando, presidente de Transporte Unido por Venezuela insistió este viernes en el incremento del pasaje urbano a 10 centavos de dólar, de acuerdo con la tasa paralela para cubrir los gastos que demandan las unidades del transporte público.

Ocando explicó a El Nacional que la actual crisis económica es crítica y que los transportistas no escapan de esa realdad porque “no es culpa nuestra que el sueldo mínimo en Venezuela sea 3 dólares”.

Aseguró que se no recibir respuesta del régimen de Nicolás Maduro se verán en la obligación de realizar mensualmente ajustes en el precio del pasaje urbano.

“Si no paran la inflación, lamentablemente nosotros vamos a tener que hacer estos ajustes que estamos implementando porque nosotros no estamos cobrando los 10 centavos. El dólar sube todos los días, pero nosotros no podemos subir el pasaje todos los días, estamos tratando de hacerlo una vez al mes y siempre por debajo de lo que estamos proponiendo”, agregó.

Destacó que 80% de la flota se encuentra paralizada por la falta de repuestos. “Los insumos no nos llegan definitivamente, no llega ni a 10% de lo que está funcionando, hay un 80% parado que necesita motor, caja, transmisión, créditos bancarios”, dijo.

El representante del gremio argumentó que el precio estipulado por el régimen en 300 bolívares el pasaje no cubre los gastos de mantenimiento ni de reposición de sus vehículos, tampoco para pagar el costo de la cesta básica y el pago de servicios en el hogar.

Instó en la necesidad de unión de protesta entre todos bloques de transporte del país: “La idea es que cada sector luche por sus reivindicaciones y cada sector presione. Al gobierno no le importa si tu comes o no comes y a nosotros si nos interesa cuándo volvemos a casa y no hay que darle a nuestros hijos”.

Ocando finalmente denunció que fue excluido de las mesas de trabajo que inició el régimen con representantes de la sociedad civil y de la empresa privada, por haber manifestado su desacuerdo en las políticas del Estado.