Trabajadores seguirán en las calles a pesar del alza del salario mínimo

Los trabajadores no celebran los aumentos salariales como antes. Al contrario, consideran que es un motivo más para mantenerse en las calles. Afirman que si no se cambia de rumbo, las condiciones no van a mejorar, señalan dirigentes sindicales después de que el presidente Nicolás Maduro anunció el lunes el incremento a 18.000 bolívares.

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, José Elías Torres, opina que el anuncio del aumento tiene como objetivo distraer a los venezolanos de la verdadera lucha. “Estamos dispuestos a mantener la pelea en la calle. Muchos de nosotros invertimos tiempo en sembrar conciencia para que el resto de la ciudadanía se integre a la lucha por el cambio. Preparémonos para el 23 de Enero”.

Iván Freitas, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros, considera que con este incremento lo que en realidad se decreta es la desaparición del salario mínimo. También insiste en que la principal tarea que hay que afrontar ahora es restituir el orden constitucional y el Estado de Derecho.

Sobre el anuncio de Maduro de tomar las riendas de la industria petrolera y elevar la producción a 5 millones de barriles diarios, responde: “Eso lo que da es risa. Venezuela ya no cuenta con el capital ni financiero ni humano para hacer que eso ocurra. Actualmente, en Pdvsa solo queda 8% de personal capacitado”.

Marlene Sifontes, secretaria general del Suneinparques, afirma que “el objetivo de este gobierno ha sido siempre destruir el salario y las conquistas laborales. De eso ya no queda nada”. Asegura que desde el aumento de salario de septiembre de 2018, se confiscó la contratación colectiva. “Vamos a seguir en la calle, vamos a seguir protestando. Si no hay cambio y si no se rescata el Estado de Derecho, porque este gobierno lo que hace es violarla Constitución, no habrá solución a nuestros problemas”, reitera.

Continúa el deterioro. Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria, señala que el aumento de sueldo no resuelve la caída del poder adquisitivo de los venezolanos. “La pérdida del poder del bolívar hace imposible que los sueldos se puedan mantener más allá de tres semanas. Las empresas vienen haciendo ajustes a los sueldos casi quincenalmente y no alcanzan a compensar los altísimos niveles de inflación”.

Maryolga Girán, asesora laboral del gremio, considera que no ha habido aumento de sueldo sino una corrección de acuerdo con el dólar libre. Las industrias tratarán de adaptarse, añade, con medidas como la rebaja de la nómina o de la jornada, y más de una cerrará.

La presidente de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, apunta que las medidas anunciadas el lunes son más de lo mismo. Insiste en que “si no hay medidas reales, no hay sueldo que alcance ni empresario que lo pueda pagar”.