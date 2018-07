Ex trabajadores de Exxon Mobil exigen pago de deuda

Han pasado 11 años y los 7.000 trabajadores directos e indirectos de Exxon Mobil, petrolera de Estados Unidos, no han cobrado las prestaciones sociales y liquidaciones, cuyo pago asumió el gobierno de Hugo Chávez cuando estatizó el proyecto Cerro Negro de explotación de crudos pesados de la faja petrolífera del Orinoco.

“Varios compañeros han muerto en esta espera y otros se han ido del país, pero seguimos reclamando nuestros derechos”, dijo Luis Vega, vocero de los afectados. Explicó que en 2007 los pasivos laborales llegaban a 5,2 millardos de dólares, cifra que ha aumentado debido a los intereses acumulados.

Los trabajadores son de Monagas, Sucre, Anzoátegui, Bolívar, Guárico y Delta Amacuro, estados que abarcó el desarrollo petrolero que pasó a Petro Piar, compañía de Petróleos de Venezuela. Los ex trabajadores han acudido a todas las instancias oficiales para que les resuelvan el problema y la última gestión, sin éxito, fue el martes en la Defensoría del Pueblo.

“En ese organismo echaron de nuevo todo para atrás porque cada trabajador tiene que presentar el documento original de su contrato de trabajo debido a que la data con las nóminas se extravió”, indicó Vega.

Recordó que el presidente Nicolás Maduro instruyó hace un mes a Manuel Quevedo, presidente de Pdvsa, resolver el problema. “Pdvsa reconoce la deuda, pero no nos quiere pagar alegando que Rafael Ramírez se robó los reales y por eso no nos cumplen, cuando eso no es asunto nuestro”, afirmó.

Ante la situación, los ex trabajadores organizan para el próximo lunes una movilización hasta la sede de Pdvsa La Campiña, Caracas, con el fin de reiterar el reclamo de sus derechos.

Petróleos de Venezuela también atrasó el pago de la indemnización a Exxon Mobil por la estatización del Bloque Cerro Negro, lo cual originó una demanda de la empresa estadounidense. En marzo de 2012 Pdvsa cumplió el laudo emitido por el Tribunal Arbitral ad hoc de la Cámara de Comercio Internacional, que fijó una indemnización a favor de Exxon por más de 250 millones de dólares.