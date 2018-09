Trabajadores de empresas no inscritas para subsidio recibirán doble pago

Este viernes, algunos trabajadores de empresas que no solicitaron el subsidio del salario al gobierno de Nicolás Maduro, recibieron el abono del sueldo en el monedero patria. Aseguraron que recibieron el mensaje del pago de 442,50 bolívares soberanos durante la mañana.

Alexis Aguirre, abogado laboral de la firma Jurado-Blanco & Aguirre, explicó en exclusiva a El Nacional Web que es posible que los empleados reciban el subsidio a pesar de que la empresa no esté inscrita en el sistema Tiuna del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

“Hemos recibido el reporte de nuestros clientes: Cuatro empresas indicaron que a pesar de no haberse inscrito en el sistema, sus trabajadores recibieron el primer pago del subsidio. De una forma bastante empírica se está pagando a los trabajadores a pesar de que las empresas no estén inscritas en el sistema”, dijo el abogado.

Aguirre indicó que es una situación “extraña”, pues el Estado debería saber cuántas empresas están registradas para poder destinar el dinero para el pago del subsidio adecuadamente.

“Si se les está abonando a los trabajadores cuyas empresas no han solicitado el subsidio, se genera un pago de más por parte del Estado. Se supone que para esto tiene que haber un presupuesto y las leyes presupuestarias son muy específicas: no puedes hacer un gasto que no esté incluido allí”, destacó.

El especialista en derecho laboral señaló que los empleados salen muy beneficiados de la situación, pues recibirán los 1980 bsS del subsidio, a pesar de que la empresa no esté inscrita, además del salario que la empresa donde laboran debe pagarles.

“Si como patrono dije ‘no quiero el subsidio’ igualmente tengo que cancelar lo que el Estado me pide, porque esa es mi obligación. Tengo que pagar de manera transparente”, precisó.

Un trabajador de una reconocida empresa se inscribió para recibir el subsidio salarial. A pesar de que la empresa donde labora no se registró en el sistema Tiuna, el empleado recibió el abono de 442,50 bolívares soberanos

Aguirre destacó que el gobierno no puede pedir que se le devuelva el dinero que ya pagó a los trabajadores de las empresas que no están en el sistema por decisión propia, porque el subsidio es una ayuda del Estado. Indicó que probablemente los beneficiados del primer depósito del subsidio seguirán recibiéndolo.

“El trabajador salió premiado, es una liberalidad porque sería igualmente injusto que por un fallo del gobierno, el trabajador tenga que sacarse del bolsillo lo que le hace bastante falta. ¿Cómo le quitas a alguien un subsidio?”, dijo.

El abogado señaló que el pago del subsidio debería proceder como la cancelación de los bonos mediante el carnet de la patria.

”Sucede que el contrato de trabajo es un contrato bilateral. Como patrono dije "no me inscribo en el subsidio, asumo el salario, pago mi carga", pero que el Estado decida dar el subsidio se puede tomar como los otros bonos, muchos trabajadores están dentro del sistema patria y reciben bonos que son independientes al salario. Creo que tiene el mismo tratamiento legal, pues no compromete para nada a la empresa”, aseveró.

Aguirre detalló que los empleados tendrán un inconveniente con el sistema cuando la empresa para la que trabajan haya solicitado el subsidio, y aunque el patrono cancele lo que le corresponde durante los tres meses, al trabajador le faltará dinero porque el Estado no canceló lo que le correspondía.

“El problema será cuando la empresa esté inscrita y pague el salario que venía devengando el trabajador, pero a este le falta plata porque el Estado no le pagó. Ese es el que va a reclamar”, aseguró.

Destacó que la Contraloría General de la República debería investigar qué sucede con el pago del subsidio, pues el dinero está siendo transferido a trabajadores cuyos empleadores no lo han solicitado.

Una empleada, que no fue registrada en el sistema Tiuna por la empresa donde trabaja ni por ella misma, también recibió el subsidio de la primera semana de salario

Falta de normativa

Aguirre expuso que no existe ningún acto administrativo en el que se indique cómo procede todo lo relacionado al subsidio gubernamental.

“Esto es dibujo libre. No conocemos una norma, una resolución, un decreto, un instructivo o cualquiera de las formas en que la administración se manifiesta. No conocemos nada que diga por dónde va el asunto”, indicó.

Afirmó que si los empleados se inscriben en el sistema de patria, la empresa no está obligada a solicitar el subsidio ni a devolverlo.

“El presidente Maduro ha dicho en múltiples oportunidades que es un subsidio para el que lo pida. Si el trabajador se inscribió en el sistema patria para aprovechar los beneficios que le da el gobierno, eso no obliga al patrono a inscribirse ni a solicitar el subsidio, no según lo que se ha dicho”, apuntó.

El abogado explicó que estas medidas están siendo tomadas por el decreto de Emergencia y Excepción, que está basado en “una presunta guerra económica a la que está siendo sometida el país”.

“No hay forma de que un gobierno lleve a cabo actos sin que haya una ley previa que lo autorice a hacerlo. Entendemos que todas estas medidas están tomadas dentro del decreto de Emergencia y Excepción. Aunque las medidas se tomen dentro de esa normativa, tiene que haber actos administrativos que digan cómo se regula”, indicó.

Aguirre resaltó que la Contraloría debe responder por ese dinero y afirmó que el gobierno podría decir que se equivocó con el pago del subsidio.

“El gobierno puede salir diciendo 'me equivoqué y listo, saliste beneficiado aunque no te correspondiera y ya está, no me devuelvas el dinero”, resaltó.

El jurista destacó que en los últimos 20 años se ha desarrollado el sistema de gobierno electrónico, en el que se han cruzado las datas de las instituciones gubernamentales. “De repente cruzaron toda la data y alguien presionó el botón que no era y se soltaron los fondos al destino equivocado”, señaló.

Aguirre, quien destacó que inscribirse en el sistema patria es una decisión personal, aseguró que no se sabe cuál será la magnitud del déficit fiscal que causará el pago del subsidio.

“Lo cierto es que eso va a generar un déficit fiscal y eso significa menos medicamentos para los hospitales, menos importación de alimentos, significa menos servicios públicos y más zonas sin luz”, añadió.