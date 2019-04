Toro Hardy: Las sanciones no han causado la crisis en Venezuela

José Toro Hardy, experto en economía petrolera, aseguró este lunes que la crisis que padece Venezuela no ha sido causada por las sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios afines a Nicolás Maduro.

Explicó que en el año 1998 se producían 3.500.000 barriles diarios de petróleo; sin embargo, la incapacidad para mantener las inversiones previstas con la apertura petrolera impidió que la producción alcanzara los 5.000.000 de barriles diarios en la actualidad.

Por otro lado, Toro Hardy indicó que el petróleo representa 96% de los ingresos en divisas que tiene Venezuela y que, de ese porcentaje, 70% corresponde a las ganancias por las exportaciones a Estados Unidos.

“Eso se viene abajo. Yo he oído decir al presidente Maduro que eso no importa, que lo enviaríamos a otros destinos, pero el problema es que el petróleo es muy difícil de refinar en otros destinos”, afirmó.

Reiteró que la dificultad para procesar el crudo venezolano impide que el producto sea exportado fácilmente a algunos países.

“No existe en China ni una sola refinería capaz de hacerlo; no existe en Rusia ni una sola refinería capaz de hacerlo. Existen en la India, pero la India ya notificó que no comprará ese petróleo que antes le vendíamos a Estados Unidos porque no están dispuestos a someterse a sanciones del país norteamericano”, acotó.

