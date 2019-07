Toro Hardy: La dolarización es del consumo, no de los ingresos

El economista y profesor José Toro Hardy afirmó que en Venezuela se está dolarizando el consumo, mas no los ingresos de las personas, y advirtió que esto representa un peligro para la economía puesto que se desconoce el origen de esa moneda.

“Pueden estar entrando en el país divisas producto del narcotráfico, del lavado de dinero o billetes falsos, no hay manera de auditar su procedencia” dijo Toro Hardy.

El experto en economía explicó que una “dolarización” en Venezuela es inviable, a pesar de las remesas producto de la diáspora o de que algunos empleadores estén pagando parte de los salarios en moneda extranjera.

Aclaró que en el país no existe “inflación en dólares” y que se incurre en un error al referirse al fenómeno económico venezolano de esa manera: "La inflación en dólares desde Venezuela no existe. Si hablamos de la inflación de los dólares nos referimos a la inflación propia de Estados Unidos que no supera 2,5% anual y es el país que emite la moneda. En Venezuela la hiperinflación en bolívares se ha desbocado de tal forma que supera de manera importante la devaluación del bolívar. Para comprar algo en dólares hoy en día hay que pagar muchos más bolívares que antes, pero eso es por la hiperinflación de nuestra moneda”.

El profesor atribuyó el “estancamiento” del precio del dólar a las medidas que calificó de irregulares por parte del gobierno de Maduro.

“La administración de Nicolás Maduro por un lado emite inmensas cantidades de bolívares para financiar el déficit fiscal, denominado 'dinero de alta potencia', esos bolívares paran en los bancos y los obliga a aplicar un encaje marginal (de100%), lo que se traduce en la imposibilidad de prestar dinero o comprar divisas, cosa que hace que la devaluación frene y no marche al mismo ritmo de la hiperinflación. El impacto en la economía es devastador”, explicó.

Aseguró que la economía venezolana está "dislocada" e ilustró la situación: "Si a una persona la obligas a beber cinco latas de red bull, queda sobrestimulada; por otro lado, la obligas a tomarse cinco valiums, terminará un poco como en estado de esquizofrenia. Así está nuestra economía con la emisión de dinero inorgánico y el encaje marginal, impiden que haya devaluación, pero generan que haya una caída muy brusca en el producto interno bruto”.