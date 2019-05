Toro Hardy: Desabastecimiento de gasolina puede agravarse con los días

Se suman otros estados a la crisis del abastecimiento de combustible, como Mérida, Amazonas, Táchira, y los expertos opinan que podría llegar la crisis hasta el área metropolitana de Caracas. Una de las principales razones es que las únicas dos refinerías que están activas actualmente son Amuay y Cardón, pero operan a 10% de su capacidad.

La información la corroboró el economista y experto petrolero José Toro Hardy. El dirigente sindical del sector Iván Freites había hablado de esta situación el martes.

Toro Hardy abunda en explicaciones sobre las razones por las cuales recrudece el desabastecimiento de gasolina: “No solamente hace falta que las plantas de craqueado catalítico estén operativas, sino que necesitamos aditivos para la producción. Estos componentes antes los producíamos en el país, pero ya no, por lo que tenemos que importarlos. El detalle está en que los traíamos de Estados Unidos, pero por las sanciones eso ya no es posible. Una de las empresas rusas que nos proveía ya anunció que no, por los mismos motivos. Últimamente los comprábamos a la India, pero cada vez es más difícil”.

Por las redes sociales circulan videos de cientos de motorizados en Mérida que esperan en los alrededores de una estación a que llegue el combustible para abastecer sus vehículos. En las gasolineras conocidas como Las Morochas y Trébol, las colas salen hasta la Autopista Regional del Centro. En Cabimas, los conductores protestan.

“También importamos gasolina –explica Toro Hardy–. Sin embargo, el acuerdo que teníamos con la empresa española Repsol al parecer no se está cumpliendo. Entonces, han recurrido a la compra internacional en mercados variados pero con una modalidad muy perjudicial para el país, porque compramos en esos mercados combustible con sobreprecio y lo pagamos con petróleo vendido por debajo del costo”.

Asegura el especialista que esta situación es insostenible en el tiempo, por lo que no puede pensarse que sea la solución del problema.

Toro Hardy llama la atención sobre el hecho de que, además, la gasolina que se consume es prácticamente regalada, porque en la práctica no hay moneda para pagarla y entonces ha ocurrido que los empleados de las estaciones de servicio no cobran. Lo poco que llega se destina para el mercado del área metropolitana, informa; sin embargo, la crisis puede también afectar la zona capital dentro de muy poco.

