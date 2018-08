“Es la tercera vez que retiro efectivo antes de la reconversión”

Largas colas hicieron ayer clientes frente a las agencias bancarias en Caracas, pues era el último día en que estarían abiertas para atender el público antes de la reconversión monetaria que entrará en vigencia el próximo lunes. “Desde la semana pasada estoy sacando diariamente 100.000 bolívares para tener efectivo en caso de que pase cualquier cosa”, dijo María Fernández, pensionada de 70 años de edad.

Un empleado público, que pidió no mencionar su nombre, expresó: “Es la tercera vez en esta semana que vengo a retirar efectivo antes de la reconversión, pero cuando llego a la taquilla ya no hay dinero. Cómo hacer para pagar el pasaje después si vivo en San Antonio de los Altos”.

Otros usuarios contaron que tuvieron que madrugar para hacer la fila: unos la de la tercera edad y otros la del público en general. “Llegué a las 6:00 am y la cola del banco cruza la esquina”, dijo una ama de casa cuando aún la agencia no había abierto. Las colas también se observaron en los cajeros automáticos.

Mientras, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales informó en su cuenta de Twitter que las entidades bancarias públicas y privadas realizarán una jornada especial de pago de los pensionados del IVSS el sábado 25 de agosto.

La decisión fue tomada por la entrada en vigencia del proceso de reconversión monetaria, mediante la cual los pensionados cobrarán 42 bolívares soberanos de la siguiente forma: 30 bolívares; es decir 3 millones de bolívares actuales, más 12 bolívares (1.200.000 bolívares fuertes) por concepto del bono de guerra económica. La suma de las dos cifras es 4.200.000 bolívares igual a 42 bolívares soberanos

El portal oficial también informó que el monto será depositado en sus cuentas bancarias los días 23, 24 y 25 de agosto, y añadió que el pago se hará de acuerdo con el último número de la cédula de identidad del beneficiario.

El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, indicó que el domingo desde las 6:00 pm hasta el lunes estarán suspendidos los servicios de la banca electrónica por la adecuación de las plataformas bancarias a la reconversión monetaria.

“Todas las remesas ya están en poder de la banca pública y privada para comenzar la próxima semana con la distribución del bolívar”, afirmó el funcionario luego de una reunión con la Asociación Bancaria de Venezuela.

Reverol dijo que en la reunión conversaron con el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas con la finalidad de que se atiendan las emergencias en caso de que se presente alguna novedad con los sistemas de pagos electrónicos.

La reconversión también tiene de cabeza a los comerciantes. En Candelaria, dueños de charcuterías, carnicerías y fruterías explicaban a los clientes que estarían abiertos viernes y sábado, pero que todavía hay muchas dudas sobre la puesta en práctica, sin contratiempos, de la reconversión. “Los proveedores dejaron la entrega de nueva mercancía para el próximo martes”, dijo una encargada que pidió resguardar su nombre.

La Asociación Bancaria garantizó que el fin de semana todo va a operar con normalidad. Sin embargo, muchas cadenas y establecimientos que suelen abrir, por ejemplo, los domingos han manifestado que solo van a trabajar hasta el mediodía para tratar de terminar las adecuaciones necesarias para la reconversión, afirmó María Carolina Uzcátegui, presidente de Consecomercio.

El sector no va a estar 100% listo porque todavía hay muchas adecuaciones que hacer y, sobre todo, por la falta de información que hay con respecto al proceso. “El tema del redondeo, por ejemplo, no termina de estar claro. Apenas quedan horas para la reconversión y hay detalles que no están precisados. La mayoría de los comercios vamos a estar operativos, pero no va a ser fácil. Como hemos dicho, es una reconversión engorrosa”, aseveró.

El lunes pasado el presidente Nicolás Maduro decretó el lunes 20 de agosto, también feriado bancario, como día no laborable “para que comience el proceso de adaptación del nuevo cono monetario”. Uzcátegui indicó que el gobierno todavía no ha publicado la Gaceta Oficial en la cual explique la extensión del día no laborable. “No sabemos si las estaciones de servicio, farmacias, abastos y supermercados van a estar o no exentos de esta norma”, expresó la empresaria.