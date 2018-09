“Tengo más de un mes sin cobrar y si no es por mi hijo me muero de hambre”

Los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se sintieron ayer nuevamente burlados ante el incumplimiento de la promesa oficial del miércoles de que estarían abiertas las agencias bancarias para pagar el beneficio. Esto ocasionó protestas espontáneas de los adultos mayores en varias partes del país.

En la avenida Urdaneta de Caracas, Gladys Gutiérrez de 72 años de edad, contó que como en otras ocasiones, se puso de acuerdo con beneficiarios amigos para hacer la cola desde las 3:00 am pero el banco no abrió sus puertas. “Voy a estar sin plata hasta el lunes porque yo cobro con libreta”, manifestó.

“Tengo más de un mes sin cobrar, si no es por mi hijo me muero de hambre. Y todavía tienen el descaro de cambiar la fecha a última hora; muchos no nos enteramos y perdimos el viaje porque no tenemos Internet”, contó angustiado José Pérez de 80 años de edad.

El Comité de Defensa de los Derechos Humanos de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad informó que muchos beneficiarios tienen impedimentos para usar el plástico por lo que prefieren hacer sus operaciones a través de la libreta de ahorros.

“Yo contaba con esos reales en efectivo para comprar la comida en el mercado popular que se instala todos los sábados por mi casa, ahí es más barato. Pagar con tarjeta de débito en los comercios es más caro”, refirió Eugenia Díaz de 65 años de edad.

Sin embargo, hubo algunas sucursales bancarias que sí prestaron servicio. “En la agencia de los Caobos (Caracas) de mi banco pagaron, pero solo 90 bolívares soberanos”, narró Fernando Ramírez de 63 años de edad.

En los asientos azules del Metro de Caracas, los pensionados también manifestaron su disgusto. “El gobierno vive mintiendo. No nos pagó tampoco los 42 bolívares que prometió cancelar por el número final de cédula del 23 al 25 de agosto”, expresó un afectado.

Las redes sociales se hicieron eco de las protestas de las personas de la tercera edad, algunas con cierres de calles y avenidas, en las avenidas Francisco de Miranda, Universidad, San Martín y Urdaneta en Caracas, y además en Puerto Ordaz y San Félix (Bolívar), Barquisimeto (Lara) y Valencia (Carabobo), entre otras localidades.

En la manifestación del miércoles que congregó a más de 3.000 pensionados ante la sede del IVSS, parroquia Altagracia, a pocas cuadras de Miraflores, con la finalidad de rechazar la exigencia del carnet de la patria para cobrar la pensión, funcionarios del Seguro Social informaron a los asistentes que habría una jornada extraordinaria el sábado primero de septiembre en las agencias bancarias.

Ayer sería cancelado el primer pago de 450 bolívares soberanos, sin límite en el retiro de efectivo y sin serial de la cédula, de la pensión homologada con el nuevo salario mínimo de 1.800 bolívares mensuales.

Las otras dos porciones de 450 y 900 bolívares soberanos serán pagadas el 7 y el 14 de septiembre, respectivamente. El viernes pasado, a avanzadas horas de la tarde, el IVSS señaló que el sábado los pensionados solo podían retirar 90 bolívares soberanos.

La Superintendencia de Bancos informó ayer en un comunicado que el Seguro Social depositó el primero de septiembre la porción inicial de la pensión y los beneficiarios podían disponer de ella por pago móvil o tarjeta de débito en puntos de venta y cajeros automáticos.

Agregó que a partir del lunes 3 de septiembre, las personas mayores podrán acudir a la red de oficinas comerciales de sus respectivos bancos sin condicionamiento de fechas ni terminal de número de cédula a realizar las transacciones bancarias que requieran. Instó a los jubilados a utilizar las herramientas electrónicas.