Tablas salariales quedaron arropadas por el aumento del sueldo

Las tablas salariales de todos los trabajadores quedaron obsoletas por el aumento del sueldo mínimo a 1.800 bolívares soberanos. Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información, detalló que todos los empleados ganarán el mismo salario y que “el sueldo más alto del contrato colectivo más favorable jamás va a llegar a superar al salario mínimo”.

Los montos establecidos por los contratos colectivos quedaron por debajo del salario; sin embargo, Alexis Aguirre, abogado laboral de la firma Jurado-Blanco & Aguirre, indicó a El Nacional Web que a pesar de que los convenios no han perdido vigencia, las escalas salariales están en revisión.

“La figura del contrato colectivo no ha perdido vigencia. Esta no solo regula las condiciones salariales, regula todas las condiciones relacionadas al trabajo. No se derogó el contrato colectivo, sino que hay un punto, que son las escalas salariales, que está en revisión porque hay que adaptarse a una idea del gobierno de unificar los salarios”, dijo Aguirre.

El abogado detalló que hasta que no exista una normativa más clara o un desarrollo que permita a las empresas reactivar su economía solo una de las condiciones de los contratos está en suspenso.

“Hay que estudiar cómo es el impacto porque el aumento salarial fue desmesurado y arropó todas las escalas. Solo un aspecto está en suspenso y en estudio. Creo que pronto vamos a saber cómo será la estructura salarial de los trabajadores que están bajo la figura de convención colectiva”, indicó Aguirre.

El abogado precisó que los contratos colectivos se realizan para ser respetados y que lo adecuado es que las empresas puedan cumplir con lo establecido.

“Lo ideal sería que las empresas pudieran cumplir con las tablas salariales, pero el detalle es que cuando tomas la mayor parte de las tablas salariales, de acuerdo a los montos relativos, estas quedan arropadas por el aumento”, indicó.

Aguirre señaló que el aumento de salario fue de 5.900% y que las escalas salariales no han sido eliminadas. “Hasta ahora no hay noticias de alguna norma que haya eliminado las escalas salariales. Se han propuesto escalas para el magisterio, sector defensa y salud”, comentó.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, propuso el 23 de agosto a la asamblea nacional constituyente que se establezcan las tablas salariales de los empleados en petros. Hasta la fecha, el anuncio oficial no ha sido realizado.

El abogado resaltó que los empleadores deben hablar con sus trabajadores para afrontar el proceso de recuperación económica y hacer que estos se identifiquen con los fines de la empresa.

“Lo importante es preservar puestos de trabajos y la integridad de la empresa, hay que tratar de que se entienda que habrá el momento para revisar esas escalas salariales”, señaló.

El jurista indicó que con el pago igualitario del salario y la falta de escalas salariales, lo que se ve afectado es la meritocracia que premia el esfuerzo, el trabajo y la constancia de los trabajadores. Aguirre destacó que esa es una medida temporal enmarcada dentro del Estado de Excepción para recuperar la economía.

Aguirre aseguró que probablemente habrá una reglamentación sobre las escalas salariales, pero que ahora el Ejecutivo desea la unificación de los salarios."Ya veremos cómo se hacen las discusiones del sector público y eso servirá de guía para futuras resoluciones. En la Ley del Trabajo se enmarcará todo lo relativo a las nuevas convenciones colectivas que se esté discutiendo o vayan a discutirse”, detalló.

El abogado destacó que en las empresas existe un malestar por la eliminación de la meritocracia.

“Evidentemente, las escalas salariales están hechas para que se premie la antigüedad, la experticia, la estabilidad; al tratar de que hayan pocos pasos entre los grados pareciera que está causando malestar en las masas trabajadoras”, enfatizó.

Aguirre detalló que algunos empleados bajo la figura de la sindicalización no aceptan un salario único o con pocas escalas.