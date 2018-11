Suspenden venta de petros por taquilla a dos días de empezar el proceso

Dos días después de que empezara –29 de octubre– la venta de petros por taquilla en la sede de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, en Caracas, el gobierno la suspendió, aun cuando el presidente Nicolás Maduro reiteró ayer, Día Mundial del Ahorro, la invitación a todos los venezolanos a que inviertan en la moneda virtual.

En la entrada de la superintendencia en la avenida Urdaneta, custodiada por funcionarios de Casa Militar, un trabajador del organismo público informó que hasta mañana habrá actividades protocolares con autoridades del Ejecutivo, como ministros, gobernadores y alcaldes. “Por eso no atenderemos personas jurídicas ni naturales”, indicó.

A partir del 5 de noviembre a las 8:30 am reanudarán la venta de petros, cuando también se podrán comprar con bolívares soberanos, añadió.

En los dos únicos días que duró el proceso hubo poca afluencia de compradores. El lunes en el turno matutino no más de 15 interesados acudieron al organismo. Después de la 1:00 pm solo había 4 personas, de las cuales 3 pidieron información a los empleados, que vestían camisas de la Sunacrip. El martes, el ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, acompañado de funcionarios chinos, invitados por el gobierno para brindar asesoría económica, recibió su certificado por la compra de petros.

El diputado Ángel Alvarado, economista y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, declaró que la moneda digital creada por el gobierno es una ficción: solo existe en la mente del presidente; pero en la realidad no hay ninguna manera de pagar con petros. “No existe, es una pérdida de tiempo. Si el gobierno no puede con una moneda, menos con dos. Lo peor del petro es que está anclado al Dicom, no al dólar, y eso lo terminó de matar”, afirmó.

El gobierno, sin embargo, insiste en que opere como moneda de intercambio comercial. “Para allá vamos”, señaló un empleado de la superintendencia con relación a que próximamente los ciudadanos podrán pagar con petros. El 5 de octubre la vicepresidente Delcy Rodríguez informó que desde noviembre la emisión y prórroga del pasaporte se pagarán exclusivamente con petros, medida que, economistas y dirigentes gremiales, consideran que viola el artículo 318 de la carta magna, según el cual “la unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el bolívar”.

Ayer, después de las 12:00 del mediodía, a un día para el mes de noviembre, varias personas manifestaron en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, frente a la Plaza Miranda, no solo su rechazo al anuncio de la funcionaria, sino también la angustia de que les empiecen a cobrar el trámite en la moneda virtual.

Una usuaria, que quiere sacarle el pasaporte a su hijo, fue al Saime para preguntar si empezarán a cobrar en petros. Siente miedo de que le cobren en esa moneda, pues desconoce el mecanismo y dónde se adquieren. “Quiero asesorarme bien para venir el viernes y concretar la diligencia”, dijo luego de que un trabajador la remitió al servicio de atención al cliente, que estaba cerrado.

Nancy González, pensionada, pagó la renovación del pasaporte hace tres meses y como no se lo han entregado teme que ahora la obliguen a cancelar otro precio, y en petros. “Yo no gano en dólares. Me voy del país a percibir otro tipo de dinero, aquí los 1.800 bolívares de la pensión no me alcanzan para comer ni para comprar medicinas”, aseveró.