La Sundde detuvo a gerentes de supermercados

JOSÉ ANDRADE

El gerente de Excélsior Gama de Los Palos Grandes, Giotto Hernández, fue detenido luego de una fiscalización de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), informaron trabajadores del supermercado.

Un vigilante de seguridad, que prefirió resguardar su identidad, indicó que aproximadamente a las 10:00 am funcionarios de la Sundde, acompañados de polinacionales, irrumpieron en el establecimiento y detuvieron al gerente. “Entraron sin mediar palabra y se lo llevaron. No dieron razones ni presentaron orden de detención”. Agregó que Hernández no se resistió al arresto.

Otro vigilante, que estaba en la entrada del supermercado, afirmó que la detención ocurrió luego de una revisión de la Sundde, que encontró estanterías sin mercancía. “Lo detuvieron porque los anaqueles estaban vacíos. El gerente les explicó que estaban así porque los proveedores no quieren despachar debido al control de precios, pero aún así se lo llevaron”.

A las 11:40 am dos oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana recorrían los pasillos del supermercado y otros tres custodiaban la entrada principal. Además, en las inmediaciones permanecía estacionada una patrulla de la Policía Nacional Bolivariana con cuatro oficiales.

Trabajadores del supermercado Excélsior Gama en Santa Eduvigis informaron que la Sundde también fiscalizó ese establecimiento. “Llegaron con cámaras a recorrer los pasillos, tomaron fotos de los estantes, verificaron precios y se fueron”, informó un vigilante de seguridad. En los pasillos y la entrada del comercio había guardias nacionales.

La Sundde junto con polinacionales, también inspeccionaron los Central Madeirense de la avenida Victoria, Chacaíto y La Urbina y, posteriormente, sus gerentes fueron detenidos por "boicot".

Fuentes cercanas a la Asociación de Supermercados y Afines dijeron que a “los gerentes se los llevaron para declarar”. Aseguraron que la intención del gremio es “frenar esos atropellos”.

LEYENDA: Los funcionarios tomaron fotos de los pasillos