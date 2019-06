Seniat aclaró que no se permite cobro de impuestos en moneda extranjera

José David Cabello, superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, afirmó que no existe providencia alguna que establezca el cobro de impuestos en moneda extranjera.

Según Cabello, en varios medios de comunicación ha circulado información falsa indicando que el Seniat permite la facturación en dólares. Mediante su cuenta Twitter, el funcionario declaró: “Amigo contribuyente quiero aclararle que el Seniat no autoriza ningún cobro en divisas, en vista de eso los invito a no hacer eco de informaciones que carecen de datos e información oficial”.

Aclaró que la política monetaria del país "es de exclusividad del Banco Central de Venezuela”, que la única moneda que maneja es el bolívar soberano.

Invitó a la población a consultar cualquier duda a través de los canales oficiales.

