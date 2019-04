EE UU sancionó al Banco Central de Venezuela

John Bolton, asesor de Seguridad de Estados Unidos, anunció este miércoles sanciones contra el Banco Central de Venezuela. Indicó que se aplicarán medidas también a Cuba y Nicaragua.

"El BCV ha sido crucial para mantener a Maduro en el poder, incluyendo la transferencia de oro. Aseguraremos que sus secuaces no sigan robando lo que le pertenece a Venezuela", dijo Bolton.

En su intervención, también incluyó a Laureano Ortega, de quien aseguró que "ha sido preparado como sucesor por el régimen y está bajo el disfraz de la agencia líder de inversiones de Nicaragua".

"Este es solo el comienzo. Mientras los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua defiendan la libertad, los Estados Unidos los apoyarán".

El asesor estadounidense aseguró que estas sanciones esperan enviar un mensaje a países como Rusia, al que cuestionó luego de la llegada de personal y aviones a Venezuela.

