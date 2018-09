Ricardo Cusanno: Hacer inventario no es acaparamiento

Ricardo Cusanno, vicepresidente de Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, dijo este miércoles que el sector productivo y económico tiene un panorama incierto ante las medidas económicas que se han tomado desde hace un mes por el presidente Nicolás Maduro que no han contraatacado la hiperinflación.

“No hay un plan, financiamiento para la magnitud de lo que requerimos. Lo que estamos viendo es que la hiperinflación se está tragando no solo el nuevo cono monetario sino que dejó atrás al conjunto de medidas tomadas por el propio gobierno, lo que es muy lamentable para el país“, afirmó Cusanno para Fedecámaras Radio.

El primer vicepresidente de la organización informó que 40% de las empresas rebajaron su productividad debido a que no tienen garantía para seguir laborando por las decisiones que podría tomar el ejecutivo nacional, además de no tener las condiciones para hacerlo. "Cómo produces si no tienes electricidad, no tienes agua, no tienes manera de transportar nada porque tus camiones están en una cola esperando horas para surtir gasolina, no tienes conectividad, seguridad, ni una buena retahíla de problemas que se desprenden de cada una de estas variables", aseveró.

Cusanno indicó que las compañías productivas están trabajado a pérdida debido a la inexistencia o limitación de liquidez, dejando sin capacidad de reposición de inventario. “Le echan mano al flujo de caja y aun así pretenden que vendas a pérdida”, dijo.

Luego de la detención de los gerentes de varias cadenas de supermercados, el representante de Fedecámaras rechazó la persecución, y aclaró que: “Hay que entender que el inventario no es acaparamiento. Lo otro, es que se han empecinado en controlar los precios sin reconocer los costos, complicando la situación. Además de todos los problemas de producción y abastecimiento del país, tenemos como espada de Damocles, el tener que trabajar en un área económica con el riesgo que te lleven preso”.