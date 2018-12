Ricardo Cusanno, vicepresidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), resaltó que el incremento del salario mínimo decretado por el presidente Nicolás Maduro el 29 de noviembre no tendrá ninguna repercusión positiva, si las mismas no atienden las necesidades de los comerciantes ante un panorama que no luce esperanzador.

“Lamentablemente, los anuncios conllevan a profundizar la crisis que estamos viviendo por este nuevo aumento salarial. No tendrá ningún tipo de repercusión en la calidad vida del venezolano, no porque sea mucho o sea poco, es debido a la falta de medidas monetarias para la estabilización de la moneda, que incentiven a la producción y generación de confianza para que regrese la inversión extranjera”, aseguró el vicepresidente de Fedecámaras en exclusiva para El Nacional Web.

Resaltó que el sueldo se incrementó en 150%, y que el decreto de aumento salarial de hace tres meses representó 5.600%, perdiendo su valor en menos de tres meses debido a la falta de medidas que representan un cambio en el modelo económico.

“No tiene compañía de una verdadera disciplina fiscal, de un levantamiento del control de cambio que permita la libertad de adquisición de divisas. No permiten traer inversión, ni que las empresas puedan repatriar las ganancias”, alegó Cusanno.

Destacó que lo importante es plantear el establecimiento de nuevas estrategias en esta área, debido a que si las mismas no están acompañadas de un conjunto de libertades económicas no tendrán ningún tipo de éxito.

“Hacer los correctivos necesarios del plan de recuperación económica requieren casi un año para ver resultados positivos como estabilización y producción. Para esta fecha, 100 días después de la implementación, no parecen funcionar o tener algún tipo de efecto positivo porque no están acompañadas de los puntos descritos anteriormente. En 2019 estaremos añorando el 2018 porque el panorama será mucho peor”, aseveró Cusanno.

El líder de la federación destacó que las condiciones actuales de la economía nacional forman parte de un panorama inédito. “Las hiperinflaciones no tienen como proyectarse, en los niveles que estamos y las contracciones de Producto Interno Bruto y de políticas públicas, somos el único país con hiperinflación. Estamos rompiendo récords con los historiales de inflación a nivel mundial y lo que nos depara para 2019 es inédito”.

Cusanno considera que “la única noticia positiva”, de acuerdo con las estadísticas, es que los niveles de inflación de Venezuela no pueden continuar sosteniéndose por mucho tiempo. “Obligatoriamente conducen a cambios económicos. La historia nos demuestra que estos cambios no solo llegaron al área económica, sino también en la política, pero lo primordial y obligatorio es la economía”.

“No es correcto hacernos falsas expectativas ante un gobierno cuyo modelo político ha roto todo paradigma”, argumentó el vicepresidente de la organización.

Con respecto a los subsidios ofrecidos por el presidente Nicolás Maduro, el segundo al mando de Fedecámaras, señaló que la disposición de más dinero sin sustento solo incrementará la inflación.

“Es sencillo. El Estado venezolano, que pretende seguir aplicando este modelo económico basado en sus ventas de petróleo que han presentado una fuerte caída, no tiene respaldo de bolívares. Cuando el Estado venezolano ofrece pagar las nóminas y dar más dinero, implica seguir imprimiendo más efectivo sin respaldo, lo que repercute en una fuerte presión a los pocos bienes y servicios. Más dinero impreso, más dinero inorgánico que fluye, y todo esto se traduce en más inflación”, recalcó.

El empresario resaltó que es necesario instaurar el libre comercio, uno de los puntos más aclamados por los productores venezolanos y que aliviará la situación crítica del país.

“Hay algo importante que debe destacarse, y que a los empresarios se les debe permitir trabajar libremente en un marco de incentivos y de generación de confianza para poder invertir y generar empleos. Necesitamos libertad siempre en el marco de respeto a la Constitución y que permita ejercer el libre mercado”, destacó.