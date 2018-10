Remolcar 13 kilómetros un carro en Vargas cuesta 3.500 BsS

Miguel Ramos, un gruero del estado Vargas, informó que los servicios de grúa, tanto particulares como los asociados a los seguros, han disminuido de 600 mensuales a 10.

“Han caído 95% los servicios de grúas. Yo el año pasado tenía siete camiones para trabajar, pero vendí cuatro. Los otros tres los tengo uno yo, otro un familiar y el tercero está parado para repararlo”, comentó Ramos, reseñó La Verdad de Vargas.

De la misma manera, resaltó que actualmente cobra 3.500 bolívares soberanos por un tramo de máximo 13 kilómetros de distancia, a diferencia de hace un año que tenía un precio de 800 bolívares fuertes (0,0800 bolívares soberanos); agregó que ha aceptado moneda extranjera como medio de pago.

“En una oportunidad me pagaron un viaje para Los Teques en euros, porque la persona no tenía la cantidad completa en soberanos. También me han pagado hasta con bolsas de comida”, destacó el gruero.

Con información de La Verdad de Vargas.