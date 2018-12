“No pude cobrar el aguinaldo porque no tengo carnet de la patria”

Desde el viernes pasado el gobierno puso a correr a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales con la decisión inconsulta de establecer el tercer mes de aguinaldos a través de la página Patria, y designado en petros. “Tuve que pagar 300 bolívares en un cibercafé por la transferencia del dinero a mi cuenta y esperar 4 días para cobrar, mientras tanto, de qué come uno”, reclamó Petra Contreras, de 72 años de edad.

Contó que a regañadientes y por precaución sacó el carnet de la patria en agosto y para su sorpresa observó que en los pasos indicados en la página oficial para hacer la transferencia se indica colocar el código del carnet.

“No he podido cobrar el aguinaldo porque no tengo carnet de la patria. Esa pensión me la gané luego de trabajar 40 años, y es mi único ingreso. ¿Qué hago, no como ni compro los remedios para la tensión y la diabetes?”, se preguntó Pablo Domínguez, de 80 años.

Luis Cano, coordinador del Frente de Defensa de los Jubilados, Pensionados, Tercera Edad y Ancianos, señaló que el viernes, y ante la avalancha de quejas de los afectados, solicitaron una reunión con representantes del IVSS, el Banco Central de Venezuela y la Superintendencia de Bancos para detener la medida, pero hasta la fecha no han tenido respuesta.

“Los pensionados temen que de ahora en adelante los cobros sean por la página Patria, con lo cual el gobierno irrespeta la Ley de Seguridad Social, que establece el depósito directo de las pensiones en la cuenta bancaria individual y su pago en bolívares, no en petros”, recalcó.

El dirigente llamó la atención sobre la angustia que viven los adultos mayores imposibilitados de cobrar a tiempo su dinero. “Gran parte de ellos no tienen conocimientos informáticos para acceder a la página, además de que los bancos les cobran una comisión por la transferencia a la cuenta personal, lo que merma aún más el poder adquisitivo del poco dinero que cobran”.

Los pasos para transferir el tercer mes de aguinaldos convertidos de petros a bolívares son: entrar en la página Patria, abrir el Monedero y Plan de Ahorro, donde hay una franja que dice Ahorro con 3 rallas rojas, pulsar para ver Redención anticipada. Aquí se pulsa Aceptar para dirigirse a Retiro de Fondos del cual llega un sms con el código de confirmación al número que tienen asociado al carnet de la patria, colocarlo donde se lo piden, aceptar y pasarlo a la cuenta bancaria personal.

En la reunión de ministros celebrada en el Palacio de Miraflores el 29 de noviembre, el presidente Nicolás Maduro dijo: “Voy darles un regalo a los pensionados, de aguinaldo les voy a dar un mes más y se los voy a pagar en petros”. También anunció el alza del salario mínimo de 1.800 a 4.500 bolívares soberanos mensuales a partir del 1º de diciembre.

El rechazo de los adultos mayores a cobrar con la moneda virtual no se hizo esperar, sin embargo, el gobierno nominó en petros el depósito de la tercera porción de los aguinaldos, aunque se pueden convertir en bolívares.

Cano advirtió que hay incertidumbre de utilizar nuevamente la página Patria para cancelar el pago del retroactivo de 2.700 bolívares (probablemente hoy) del tercer mes de aguinaldos por concepto de la homologación de las pensiones con el nuevo sueldo mínimo.

Denunció que los pensionados del interior del país enfrentan una severa escasez de efectivo en los bancos, la cual está llegando a Caracas.