Producción agrícola solo cubrió 20% del consumo nacional durante 2018

Faltan 19 días para que finalice 2018, considerado por productores como el peor año para la producción agrícola, y las cifras lo demuestran. El sector agropecuario cubrió 20% del consumo nacional de alimentos; es decir, solo satisfizo la demanda de 2 de cada 10 venezolanos. “En 2006 abastecíamos 70%, y con exportaciones de productos primarios generábamos 50% de las divisas que se requerían para importar el déficit. Lamentablemente 2018 fue otro año de caída de la producción”, expresó Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro.

Celso Fantinel, primer vicepresidente del gremio, explicó que en 2018 Pequiven y Agropatria comercializaron 30% del fertilizante requerido y que privilegiaron el maíz y el arroz, pues para el gobierno el café y la caña de azúcar no son prioritarios. “2018 cierra como el peor año para la producción agrícola”, afirmó.

La cosecha de maíz blanco no llegó a 160.000 toneladas, de una demanda de 1,3 millones de toneladas. “De cada 10 arepas consumidas este año, solo 2 fueron preparadas con maíz nacional, las otras 8 con el importado”. Del amarillo, necesario para la alimentación de pollo y cerdo, etcétera, se cosecharon 520.000 toneladas, de un consumo de 1,8 millones de toneladas. “No satisfacemos ni 20%”, añadió.

Las cifras bajas se extienden al resto de los rubros. La producción de soya no cubrió 1% de las necesidades y la de arroz se desplomó 10% con respecto al año anterior. En cuanto a la caña de azúcar, las asociaciones de cañicultores pasaron de moler 8.231.490 toneladas en la zafra 2007-2008 a 3.543.097,04 toneladas en la última: un descenso de más de 50%. Y lo que se espera para 2019 es peor. “Se prevé una producción de 2,5 millones de toneladas de caña molida en la zafra que comienza pronto, lo que representa prácticamente 20% del consumo”, dijo Hopkins.

En general, las perspectivas para el año entrante no son óptimas, sobre todo por las medidas económicas que ha ejecutado el gobierno de Nicolás Maduro, que ponen más en riesgo la producción, señaló el jefe de Fedeagro.

Una de ellas es el control de precios. El maíz blanco y amarillo húmedo se fijó en 16 bolívares y el arroz padi en 20 bolívares, montos que llevan a la quiebra al productor y que seguirán atentando contra la producción.

Hopkins fue tajante al alertar que es compleja y preocupante la situación que se espera para el primer trimestre, y que no hay nada que indique que se podría recuperar la producción. “En este momento en el país no hay fertilizantes, no hay acceso a agroquímicos, no hay semillas y no sabemos cuál será el panorama para la siembra de maíz. Si esto no se corrige, la producción continuará cayendo, lo que incrementará la escasez de alimentos”, advirtió.

El martes, la Asamblea Nacional sancionó la Ley de Semillas y las reacciones de los productores fueron inmediatas. Carlos Albornoz, presidente del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne, expresó en Twitter que la aprobación de la normativa representa “un gran paso en la ruta correcta” y que se trata de un significativo aporte. “Un especial reconociendo al diputado Alexis Paparoni que se puso esto a cuestas”, escribió.

Hopkins también compartió un mensaje por la red social: “A partir del martes, el sector agrícola cuenta con una Ley de Semillas de primer mundo, de la mano de la tecnología y a favor del productor agropecuario y de la producción”.

Informe de la UCAB

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello señala en su informe Coyuntura Venezuela de diciembre:

*Al finalizar el año el producto interno bruto caerá 15% con respecto a 2017 y acumulará 5 años consecutivos de decrecimiento. En 2019 el PIB decrecerá otro 8%.

*De aproximarse estas cifras a las reales, el PIB real per cápita (en dólares) se habría reducido 53% en los últimos 7 años.

*Aunque el precio del crudo venezolano ha subido cerca de 20 dólares por barril con respecto a 2017, la producción ha caído más de 60% en los últimos 10 años.

*De un nivel de producción de 3,25 millones de barriles diarios en 2008 se pasó a 1,09 millones de b/d en el cuarto trimestre de 2018, lo que representa 33,5% del registrado hace 10 años. “77% de la contracción se ha producido en los últimos 3 años”.

*Este año concluirá con una reducción de 18% en los ingresos por exportaciones en relación con 2017, los cuales se ubicarán en 26,5 millardos de dólares; es decir, 73% menos que en 2012. En 2019 las exportaciones podrían reducirse 6 millardos de dólares adicionales.

*Al cierre de 2018, la inflación podría alcanzar 1.700.000% interanual: más de 500 veces la tasa registrada en 2017, que “ya era exageradamente elevada” (2.586%).

*Comparando el salario mínimo real a finales de 2018 con el de 2013, este ha descendido 98%.