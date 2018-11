EE UU procesó a tres implicados en el lavado de dinero en Pdvsa

No ha terminado la semana y tribunales de Estados Unidos han procesado a dos ex ejecutivos de Petróleos de Venezuela y a un ex banquero alemán por estar involucrados en un esquema de lavado de dinero de la empresa. El caso más reciente es el de Abraham Ortega, que el miércoles pasado se declaró culpable de su participación en el blanqueo de 1,2 millardos de dólares sustraídos de la estatal.

La estafa involucró a "administradores de dinero cómplice, empresas de corretaje, bancos y firmas de inversión en bienes raíces en Estados Unidos y en otros lugares, que operaban como una red de lavadores de dinero profesionales, así como miembros de la élite venezolana, a veces conocidos como boliburgueses", dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ortega, de 51 años de edad, ex director ejecutivo de Planificación Financiera de Pdvsa, admitió ante un tribunal federal de Miami haber conspirado para lavar dinero, informó la oficina de justicia. En la audiencia prometió cooperar con los fiscales de ese país, lo que lo convierte en el primer alto funcionario venezolano en hacerlo. Está previsto que sea sentenciado el 9 de enero.

El ex ejecutivo aceptó, según la agencia AFP, que recibió 5 millones de dólares en sobornos, en parte para "otorgarle el estado de préstamo prioritario a una compañía francesa y a un banco ruso, que eran accionistas minoritarios en empresas conjuntas con Pdvsa”. También lavó fondos a través de un falso plan de inversión y admitió que entregó 12 millones de dólares que están en bancos de Nueva Jersey, Bahamas y Suiza.

A Matthias Krull, alemán de 44 años, ex ejecutivo del banco suizo Julius Baer y residente en Panamá, un tribunal federal de Miami, donde el 22 de agosto aceptó su culpabilidad, lo condenó el lunes a 10 años de prisión por su papel en un complot para blanquear 1,2 millardos de dólares sustraídos de Pdvsa, pero el juez dijo que podría reducirla si los fiscales están satisfechos con su cooperación, informó Bloomberg. Acumuló más de 500 cuentas con más de 500 millones de dólares en activos

Un día después Iván Alexis Guedez, otro ex empleado de Pdvsa, se declaró culpable ante un tribunal en Houston de haber formado parte de una red de sobornos y lavado de activos relacionados con la petrolera. Su sentencia será dictada el 20 de febrero, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

“Esto es solo la punta del iceberg de lo que ha sido la corrupción”, afirmó el diputado Jorge Millán, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional. Con estos casos, agregó, queda expuesto parte de los mecanismos que han empleado funcionarios y mafias alrededor del gobierno para lucrarse con el diferencial cambiario.

“El sistema cambiario lo puso en marcha el gobierno y eran mafias las que articulaban los procedimientos de entrega de dólares preferenciales, para luego transarlos en el mercado paralelo y obtener una ganancia brutal en bolívares. Con ese dinero volvían a comprar dólares a tasa preferencial”, explicó.

El parlamentario indicó que los ciudadanos se declararon culpables en Estados Unidos porque en ese país existe una justicia que persigue a individuos que aparecen con fortunas que son inexplicables y sin ningún tipo de justificación. “Venezuela, por el contrario, es una tierra sin ley y los autores de esos saqueos son personas vinculadas a mafias que han recibido la colaboración y el resguardo del gobierno”.

La Asamblea Nacional, dijo, ha emprendido investigaciones con elementos para juicios que deberían abrirse contra esos ciudadanos. “Pero eso no ocurre, pues no tenemos un sistema judicial que esté construido para darle justicia al país, sino para reprimirlo y mantener al gobierno en el poder y esas circunstancias de corrupción”, aseveró.