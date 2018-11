Prevén que la producción de caña de azúcar caerá más de 20% en 2019

La Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela prevé que la zafra de caña de azúcar 2018-2019 caerá 25% con respecto a la de este año, por la falta de una política azucarera coherente. “Si llegamos a 2,5 millones de toneladas de caña molida es mucho. Estamos en niveles de los años sesenta, cuando la población no llegaba ni a 10 millones de habitantes. Es alarmante”, afirmó José Ricardo Álvarez, presidente de Fesoca.

En la zafra 2017-2018, que finalizó hace 2 meses, se molió un total de 3.543.097,04 toneladas de caña de azúcar, un descenso de 3,7% en comparación con la anterior, en la que se cosecharon 3.680.310,88 toneladas. La producción también representa un declive de 60,7% con relación a la zafra 2005-2006, entonces se molieron 9.021.552 toneladas, el pico más alto de producción en los últimos 19 años. “Debido a una mala política azucarera y agrícola llegamos a estos niveles de producción”, sostuvo Álvarez en una rueda de prensa realizada en la sede de Fesoca, en San Bernardino.

Expresó que una de las grandes preocupaciones de los productores es que por no disponer de los insumos a tiempo ni de los ingresos suficientes, 2018 fue el tercer año que no pudieron hacer las labores de cultivo como la fertilización y las aplicaciones de herbicidas e insecticidas para controlar la mala hierba y los insectos.

“El gobierno nos ha dicho que la caña de azúcar no es un rubro prioritario y prácticamente no nos dieron los insumos. No llegamos ni siquiera a tener 10% de los requerimientos”, afirmó.

La falta de una política de precios clara y ajustada a los niveles de inflación ha retrasado la reparación de los centrales azucareros y de la maquinaria. Entre octubre de 2017 y octubre de 2018 el promedio de aumento de los cauchos fue de 102.288,32%, el de insumos 379.454,66% y repuestos 79.614,62%.

El titular de Fesoca dijo que el Ejecutivo incumplió la revisión periódica que prometió para analizar los costos de producción. “No es posible tener anclado el precio de un rubro en hiperinflación”, aseguró. En la Gaceta Oficial 6397, del 22 de agosto de 2018, el gobierno publicó el precio regulado del kilo de azúcar, que es de 32 bolívares.

Señaló que han presentado propuestas como el establecimiento de una banda que tome en consideración los precios internos del azúcar que tienen los dos países más importantes de producción del rubro en el mundo, que son Brasil y Colombia. Sin embargo, el gobierno hace caso omiso.

“Hay desazón, desasosiego y desánimo. No hay entusiasmo para seguir sembrando caña de azúcar porque no tenemos los incentivos necesarios y las repuestas del Ejecutivo son exageradamente lentas”, dijo.

Añadió que en 2018 se ha importado entre 500.000 y 600.000 toneladas de azúcar. “Supuestamente no hay dinero para los fertilizantes, pero sí hay para importar. Todas estas contradicciones dan a entender que no les interesa la producción, sino importar”, expresó.

En la rueda de prensa también estuvo Aquiles Hopkins, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, quien señaló que el sector privado produjo 90% del azúcar y solo tiene en sus manos 30% de los centrales azucareros, mientras que el sector público, con 70% de los centrales, produjo 10%. “Es una señal de que el sector privado es el que debe llevar a cabo las labores de producción”, indicó.