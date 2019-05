Presidente de Consecomercio: Debemos abrir la economía del país al mundo

Felipe Capozzolo, presidente de Consecomercio elegido hace una semana, dijo este martes que la economía nacional debe abrirse para que inversionistas y empresarios extranjeros, principalmente de la región, participen y ayuden al sector.

“Tenemos que abrir Venezuela al capital extranjero, debemos abrir el país al mundo. Tiene que haber inversionistas con plata fresca que ayuden a las empresas a resurgir. El país tiene atractivos para lograr conseguir personas que quieran invertir y debemos prepararnos para competir”, dijo a El Nacional.

Añadió que es necesario que los inversionistas extranjeros se asocien con los venezolanos. Esto porque los capitalistas externos tienen el dinero y el know how, y los empresarios y comerciantes locales tienen el know who, con lo que el éxito está garantizado. Recordó que en la historia el sector privado ha desarrollado la economía.

Destacó que deben tomarse medidas que permitan a los comerciantes desarrollarse libremente. También indiccó que es necesario generar incentivos para el sector, que hace esfuerzos por cumplir con los requisitos legales. “Tenemos que luchar para que la legalidad no sea un castigo, sino un premio. En la actualidad, que un empresario esté formalmente establecido y cumpla con las normas es más un castigo que un premio”.

Capozzolo aseguró que su gestión –hasta 2021- estará dedicada a defender las libertades y demostrar que hay modelos económicos que funcionan. “Nuestra trinchera no es la política, pero sí tiene que haber un cambio en el modelo. No nos cansaremos de repetir que hay otras doctrinas que funcionan y hay que buscar la libertad y el libre mercado”, enfatizó.

Señaló que en Venezuela se ha desestimulado la oferta de los productos y recalcó que los precios se forman debido a la demanda, y no por leyes que los establezcan.

“Lo vemos en la realidad del interior del país. En algunos pueblos solo hay una bodega que atiende a todos los ciudadanos. Nuestra propuesta es que en toda nuestra provincia haya varias bodegas y que la gente pueda escoger en cuál comprar”, dijo.

Indicó que el Estado debería invertir en la actividad económica para fomentar la oferta y la actividad privada. Añadió que la recuperación de los servicios públicos debe hacerse en un trabajo conjunto entre la gestión pública y el sector privado.

“Si el Estado quiere intervenir, que lo haga para fomentar la oferta, que se asocie al sector privado. La recuperación de los servicios públicos se debe hacer con una alianza entre lo privado y lo público. No es algo que estamos inventando, así funciona en varios lugares del mundo”, expresó.

Narró las dificultades de los comerciantes para trabajar y manifestó que las fallas en los servicios públicos ponen en riesgo la actividad comercial. Sin embargo, puntualizó que el comercio seguirá funcionando en cualquier condición.

“Arrancamos el año con el problema de la hiperinflación; a eso ahora se suma el problema de los servicios básicos y el problema de la gasolina, que está afectando también a la región central. Todos estos factores se suman y tienes lo que se denomina la tormenta perfecta para acabar con la actividad comercial. Estamos enfrentando el colapso, pero la actividad comercial va a continuar como sea. Es posible que no continúe de manera formal, pero el comercio va a seguir funcionando”, dijo.

Capozzolo considera que su principal motivación es rescatar el valor del trabajo en el país, por ello asirma que la sociedad requiere del conocimiento de todos los ciudadanos para construir un futuro diferente. “La primera motivación viene por saber cómo está nuestra realidad. La crisis logró igualarnos porque cualquier actividad fuera de comprar alimentos es imposible”, señaló.

Nuevo sistema cambiario

Capozzolo se refirió al nuevo sistema cambiario impulsado por el Banco Central de Venezuela e indicó que la medida no es suficiente para resolver la crisis que afronta el sector comercial. En su opinión, es preferible que no sea tomada como una medida sino como una referencia para el funcionamiento de los comercios.

“En el nuevo sistema de cambio no está concurriendo la mayoría de la actividad económica y tampoco hay oferta. Yo propongo que no se vea como un mecanismo, sino como un medidor que demuestra que Venezuela debe abrirse al mundo para obtener dinero fresco”.

La gestión de Nicolás Maduro anunció un nuevo esquema de cambio en el que autoriza a los bancos a servir de intermediarios en las operaciones de moneda extranjera a través de "mesas de cambio", medida que flexibiliza el control de cambio que operaba desde 2003.