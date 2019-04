Precio del kilo de limón en Vargas equivale a un salario mínimo

El precio del kilo de limón esta semana equivale a un salario mínimo (18.000 bolívares), en los mercados del estado Vargas.

La ciudadana Claudia Ramírez indicó, a La Verdad de Vargas, que su familia ha hecho un esfuerzo para adquirir sardinas y cumplir con el tradicional platillo de estos días santos. Sin embargo, dijo que debido a su nivel adquisitivo no pudo comprar los limones.

“Comeremos sardina y yuca porque es lo más barato, no comeremos carne no solo por la tradición religiosa sino porque el sueldo no da para eso”, dijo Ramírez.

En un recorrido realizado por diversas ventas de productos agrícolas el medio constató que el precio pude llegar a Bs 18.000, en Montesano el medio kilo cuesta Bs 8.000 y en Maiquetía en 15.000.

Los vendedores explican que el precio de la fruta se debe a que en la localidad de Coche, en Caracas, la cesta de limón cuesta entre 300.000 y 350.000 bolívares.

Con información de La Verdad de Vargas.