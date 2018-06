Pensionados de Pdvsa protestarán en la calle

Ante la negativa de los administradores del Fondo de Jubilaciones de Petróleos de Venezuela de pagar los excedentes de los haberes económicos allí depositados, los pensionados de la industria petrolera y petroquímica realizarán a partir de mañana un bastonazo nacional para reclamar ese derecho.

Douglas Pereira, asesor institucional nacional de la Asociación de Jubilados Petroleros, AJIP, informó que no se logró una respuesta positiva de las autoridades de Pdvsa y administradores del fondo en la reunión del jueves en la sede de Pdvsa La Campiña, en Caracas.

Pereira reveló que Iliana Ruzza, vicepresidente de Finanzas de Pdvsa, manifestó tajantemente a los representantes de la AJIP que no puede cancelar ni adelantar ningún pago hasta que no tengan listo el cierre económico 2016, en perjuicio de 28.185 beneficiarios del fondo.

La convocatoria del jueves creó expectativas de una solución luego de que AJIP hiciera pública el domingo 3 de junio una carta abierta al presidente Nicolás Maduro. Además de reunirse con el primer mandatario, los jubilados plantean una exhaustiva investigación y auditoría al fondo debido a la falta de transparencia en el suministro de información por sus administradores.

Asimismo, denuncia que no reciben desde 2016 los pagos por los excedentes anuales de los haberes depositados en el fondo. “Pdvsa incumple y viola sistemáticamente los estatutos del Fondo de Jubilación al no distribuir, no pagando, los excedentes anuales a sus beneficiarios”, indica el texto.

Cuestiona el argumento de la junta administradora de que no está listo el informe de la auditoría externa del ejercicio fiscal 2016, lo cual es una irregularidad que tiene a los jubilados sin percibir su derecho desde hace dos años.

Precisa que Pdvsa tampoco ajusta los montos de las pensiones de acuerdo con los excedentes anuales obtenidos. “Eso está muy bien especificado en los estatutos, que establecen que en el mes de marzo siguiente Pdvsa debe dar a conocer, distribuir y pagar los beneficios por los excedentes obtenidos”, apunta.

Creado en 1993, el fondo de pensiones es alimentado con el aporte de todos los trabajadores y administrado por Pdvsa. AJIP insiste en incorporar a las pensiones los porcentajes de ajustes al salario mínimo y los porcentajes de incrementos del contrato colectivo petrolero.