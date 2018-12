Pensionados exigen al gobierno pago completo de aguinaldos y retroactivos

“¡No queremos petro!”, gritaban pensionados frente al Ministerio Público en la avenida México, donde dirigentes gremiales entregaron un documento al Consejo Moral Republicano en el que exigen que interceda para que los pagos de aguinaldos, retroactivos y pensión se hagan en moneda de curso legal.

“Bajo ningún concepto podemos aceptar que de manera unipersonal y abusiva traten de pagarnos en petros, cuando nadie sabe en ninguna parte qué es eso. Ni Maduro sabe qué es el petro”, dijo el diputado Arnoldo Benítez, presidente de la Subcomisiónde Jubilados y Pensionados de la Asamblea Nacional.

Afirmó que el gobierno les debe 9.900 bolívares por concepto de aguinaldos, monto que incluye un retroactivo de 2.700 bolívares por cada uno de los 2 meses que cobraron anteriormente, más el tercer mes de bonificación por 4.500 bolívares. “En total serían 5.400 bolívares de retroactivo. Los aguinaldos se pagan en diciembre, es problema del gobierno que los adelantara. La pensión y el salario mínimo a partir del 1° de diciembre es de 4.500 bolívares”, recordó Benítez, y añadió que el Ejecutivo también tiene que depositarles por adelantado la pensión de enero 2019.

Emilio Lozada, presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados, informó que el mensaje que recibieron los pensionados el 7 de diciembre, de que habían recibido un “crédito” de 1,800 bolívares en la página Patria por concepto de ahorros en petros, no está acorde con el derecho que tienen 3,9 millones de ciudadanos, que pagaron sus cotizaciones para una pensión de vejez o incapacidad, de cobrar en bolívares, con la cédula de identidad, la libreta bancaria o una tarjeta de débito. “No deberían entrar en ninguna página para cobrar”, expresó.

Ramón García, de 67 años de edad, se siente robado, pues han pasado más de 10 días desde que le depositaron el pago en petros y aún no se ha hecho efectivo. “He ido varias veces al cajero, y ahorita volví a ir y no tengo nada de dinero. Casi me desmayo porque tengo hambre y me siento débil, todo por culpa de estos vagabundos”, afirmó molesto.

Una pareja de pensionados contaron que el 7 diciembre transfirieron desde la página Patria los 1.800 bolívares a sus respectivas cuentas bancarias y tampoco se les ha hecho efectivo. “Ya van 10 días desde que hicimos la transferencia y aún no podemos disponer del dinero. Es un irrespeto porque lo necesitamos”, reclamó el hombre de 76 años, que prefirió no dar su nombre.

Lozada añadió que el segundo mensaje del gobierno, de que depositó en la página Patria 2.700 bolívares por pago de pensión, ratifica la forma irregular de no pagar completo. “Nos las están rebanando. Se viola la circular vigente de la Sudeban que garantiza el pago completo o como desee el beneficiario en moneda de alta denominación, es decir, el gobierno viola su misma circular”.

El documento que consignaron refiere que más de 70% de los beneficiarios no tiene habilidad ni destreza para ingresar a Internet, no posee equipos ni línea, adolece de un buen estado de salud, no tiene acceso y mucho menos maneja los actuales sistemas digitales e instrumentos financieros, monetarios y tecnológicos.

“Queremos respeto, no queremos petros” y “Respeto a los pensionados, nos sentimos robados” eran otras dos consignas que los pensionados corearon con energía ante polinacionales.

“Sentimos una impotencia muy grande. Nuestras neveras están como la fuente de Plaza Venezuela: agua y luz”, dijo Saida Cordero de Bermúdez, de 71 años. Relató que en las despensas y gabinetes solamente tiene arroz y pasta, y porque le llega de la caja del CLAP, pues el dinero no le alcanza para comprarlos en el mercado. “No tengo ni medio en la cuenta para pagar una medicina para la tos que cuesta más de 2.000 bolívares y que se me acabó el domingo”, agregó.