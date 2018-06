Pdvsa no dota a trabajadores desde hace tres años

La arenga del presidente Nicolás Maduro en el acto del martes con dirigentes y trabajadores petroleros afectos al oficialismo no cayó bien en el grueso del personal de Petróleos de Venezuela, debido al descuido de la empresa con el recurso humano. “Los trabajadores tienen hasta tres años sin recibir las dotaciones de uniformes ni implementos de seguridad”, afirmó el sindicalista, José Bodas, directivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela.

Añadió que carecen de botas, guantes, lentes, cascos y bragas, además de detectores de gases y otros equipos de seguridad industrial. “No hay condiciones para que el trabajador realice su labor, pues la falta de mantenimiento multiplica los derrames de crudo y las fugas de gases, ácidos tóxicos y de vapor a altas temperaturas”.

Destacó que el HCM no funciona porque Pdvsa no paga a las clínicas y estas no atienden a los trabajadores. El servicio de transporte acuático y terrestre a las áreas está casi paralizado, pues muchas unidades están fuera de servicio por falta de repuestos, a lo que se suma la baja calidad y cantidad de la comida provista en los comedores.

El salario desmotiva a los trabajadores de Pdvsa que ganan 3 millones de bolívares mensuales, equivalentes a 37,5 dólares a la tasa oficial Dicom, pero que al tipo de cambio paralelo es aún más bajo.

“Esto contrasta con el patrón de las petroleras estatales y privadas en el mundo, que pagan salarios de 2.500 y 3.000 dólares al mes. Por eso, la gente se va de Pdvsa sin esperar siquiera el pago de las prestaciones sociales”, declaró un dirigente sindical que solicitó no mencionar su nombre. Según los sindicatos, más de 25.000 trabajadores de la compañía han renunciado desde 2017.

Sobre la cogestión obrera anunciada por Maduro, señaló que “fracasará como en los experimentos realizados en el gobierno de Hugo Chávez en las empresas básicas de Guayana, cuya producción en lugar de aumentar disminuyó drásticamente con sus plantas paralizadas o a punto”.

Otra fuente laboral recordó que a la junta directiva de Pdvsa, designada en noviembre pasado y presidida por el general Manuel Quevedo, se le propuso aumentar la producción petrolera en un millón de barriles diarios. “Hasta la fecha no se ha podido revertir la caída sostenida del bombeo de crudo a 1,4 millones de barriles diarios (entre 3.000 y 5.000 barriles diarios semanales)”, dijo.

Pdvsa expuso la posibilidad de declarar fuerza mayor en los contratos con sus principales compradores de crudo en medio del descenso de la producción en sus campos petroleros y el congestionamiento en los puertos, señalaron a Reuters fuentes familiarizadas con el sector.

Agrega que el petróleo es una fuente de ingresos clave para el presidente Maduro, pero su gobierno, que enfrenta problemas de liquidez, no ha invertido lo suficiente en la industria para evitar la caída del bombeo.

El martes, Maduro ordenó al vicepresidente, Tareck el Aissami, y al ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, implantar otro modelo de gestión con poder de decisión para los trabajadores, y manifestó su compromiso de resolver los problemas de Pdvsa en el plano logístico, con el fin de recuperar la producción.

“El presidente Maduro pidió el apoyo de los trabajadores, pero no mencionó la necesidad de mejorar los bajos salarios ni las malas condiciones laborales”, deploró una de las fuentes.

Jubilados. La Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera envió el domingo una carta abierta a Maduro en la que reclama el pago de los excedentes del Fondo de Jubilación de Pdvsa, que no reciben desde 2016. Exigen una auditoría e investigación exhaustiva de los haberes del fondo que provienen del aporte de todos los trabajadores de Pdvsa.

También plantean incorporar a las pensiones los porcentajes de aumentos salariales del sueldo mínimo y del contrato colectivo. La carta pública llevó a la junta administradora del fondo a reunirse hoy con los jubilados.

Leyenda: Trabajadores deploran que Maduro no toque el tema de los bajos salarios y malas condiciones laborales

Razones de la debacle en Pdvsa

1) Por la falta de mantenimiento e inversión la producción petrolera cayó a 1,4 millones de barriles diarios en mayo, según reportes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, frente a 3 millones de barriles a mediados del año 2000

2) Las refinerías de Amuay y Cardón procesan 290.000 barriles/día de una capacidad de 956.000 barriles. Están paradas Puerto La Cruz, San Roque, El Palito y Bajo Grande con una producción diaria conjunta de 345.000 barriles

3) La faja del Orinoco, que podría revertir el declive de la producción nacional, tiene limitaciones para aumentar el bombeo de crudo por la falta de diluentes químicos, personal y recursos económicos para atender el servicio a los pozos

4) La deuda externa en bonos por 40 millardos de dólares y el default en el pago de los intereses a los tenedores pone en peligro a Pdvsa de una demanda. Además, le impide contar con recursos para atender sus actividades medulares

5) 25.000 profesionales y técnicos han renunciado a Pdvsa desde 2017 y muchos se fueron del país debido a los bajos salarios, la hiperinflación, la persecución política, la inseguridad personal y la falta de una carrera con futuro dentro la industria